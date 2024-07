Il documentario sulla vita di Harry e Meghan Markle, prodotto dalla rete televisiva tedesca ZDF, è stato sospeso. Secondo indiscrezioni, la causa sarebbe la necessità di verificare accuratamente le informazioni presentate, in particolare quelle relative al passato della duchessa.

Il passato di Meghan Markle

Questa battuta d’arresto solleva dubbi sulla veridicità dei “segreti oscuri” che il documentario avrebbe dovuto rivelare su Meghan Markle. Una fonte vicina ai Sussex ha ipotizzato che la coppia sia preoccupata per la divulgazione di informazioni sensibili, soprattutto legate al suo passato.

Ennesimo colpo per Harry e Meghan

La sospensione del documentario ZDF è arrivata dopo la rescissione del contratto tra Harry e Meghan e Netflix. L’accordo, firmato nel 2020 per un valore di 100 milioni di dollari, prevedeva la produzione di contenuti per la piattaforma streaming. Tuttavia, i progetti realizzati, tra cui la docuserie “Harry & Meghan”, non hanno ottenuto il successo sperato, spingendo Netflix a interrompere la collaborazione.

Cosa ne sarà dei Sussex

La sospensione del documentario e la fine del sodalizio con Netflix rappresentano un duro colpo per i Duchi di Sussex. I loro progetti multimediali erano visti come un modo per guadagnare autonomia finanziaria e raccontare la loro versione della storia dopo l’abbandono della famiglia reale, ma al momento non se ne farà nulla. L’ultima trovata della coppia è stata la trasformazione del loro vecchio sito web in “Sussex.com”, nato per portare avanti e pubblicizzare l’attività “di business e filantropica”. Nel nuovo portale il loro status di reali viene particolarmente enfatizzato, con tanto di stemma e un messaggio iniziale in cui vengono indicati coi loro titoli.