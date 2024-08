Il principe Harry starebbe pianificando una visita nel Regno Unito per incontrare la famiglia reale ma, secondo alcune fonti, Meghan Markle non sarebbe disposta ad accompagnarlo.

Il desiderio di Harry di riappianare le relazioni familiari

Dopo il periodo di alta tensione con i propri congiunti, il duca del Sussex sarebbe intenzionato a distendere gli animi e “riparare il rapporto interrotto con la famiglia”. In particolare avrebbe voglia di incontrare il padre, re Carlo. Una fonte ha rivelato alla rivista Closer: “Harry è molto ansioso di tornare a casa e vedere suo padre, di incontrare i suoi amici per il suo compleanno a settembre e anche di fare visita a sua zia, la principessa Anna. Ma la situazione non è cambiata per Meghan”.

Meghan Markle non accompagnerà Harry

La moglie di Harry non avrebbe intenzione di recarsi con Harry nel Regno Unito, un Paese in cui ha avuto così tante difficoltà ad inserirsi. “Lei è rispettosa del fatto che Harry debba tornare a casa sua per ragioni pratiche ed emotive, ma questo non significa che andrà con lui“, ha precisato la fonte.

Tanti impegni per Meghan Markle

Quest’anno la Duchessa del Sussex ha lanciato una serie di nuovi progetti, tra cui il suo nuovo marchio di lifestyle American Riviera Orchard su cui ha cercato di attrarre l’attenzione inviando 50 marmellate ad amici e influencer. Meghan avrebbe inoltre terminato le riprese del suo prossimo programma Netflix, sul tema della cucina, oltre al nuovo podcast con Lemonada Media. L’insider ha affermato: “Ha troppi impegni con il marchio e il suo nuovo programma di cucina, oltre a doversi occupare dei bambini“.

La scarsa popolarità di Meghan fra i britannici

“L’ultima cosa di cui ha bisogno è lo stress di tornare nel Regno Unito, dove teme di essere nuovamente fischiata in pubblico, cosa che trova incredibilmente dolorosa”. In precedenza, quando Meghan e Harry arrivarono a St. Paul nel 2022 per il Giubileo di Platino della defunta regina, scesero dall’auto tra un frastuono di fischi. La popolarità della duchessa del Sussex è in ribasso: un sondaggio Ipsos, condotto in occasione del primo anniversario dell’incoronazione di re Carlo, ha rivelato che ben il 75 per cento dei britannici non è un fan di Meghan. Anche il principe Harry rimane in fondo alla classifica in termini di popolarità con un tasso di approvazione pari al 31%.

L’ultimo viaggio di Harry nel Regno Unito

Il Duca del Sussex, 39 anni, ha visitato il Regno Unito a maggio per gli Invictus Games, lasciando Meghan a casa in California (dalla prima edizione a Toronto nel 2017 la principessa non era mai mancata). Harry ha trascorso tre notti a Londra, ma non ha visto né il padre, re Carlo, malato di cancro, né il fratello, il principe William. Il principe Harry ha affermato che il re era “troppo impegnato” per incontrarlo.