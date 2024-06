Per la prima volta in un video, il principe Harry ha ricordato con grande commozione come il dolore per la morte della madre, la principessa Diana, l’abbia segnato per tutta la vita. L’occasione è stata una toccante conversazione avuta con una vedova di guerra. In un video, girato nel corso della visita all’associazione Scotty’s Little Soldiers a Londra, il Duca del Sussex ha dichiarato: “All’inizio non volevo parlarne perché mi rendeva triste”, ma spiega di aver capito che sopprimere le emozioni non è sostenibile e alla fine il dolore può “divorarti dentro”.

L’emozionante intervista di Harry con la vedova di un militare

Harry ha affrontato un tema così delicato come la perdita della madre a soli 12 anni, nel corso di un’emozionante intervista con Nikki Scott, la vedova di un soldato morto in Afghanistan. La donna ha fondato nel 2010 e gestisce un’organizzazione benefica per i bambini che hanno perso genitori nelle forze armate, la Scotty’s Little Soldiers.

Questi giovani sono supportati fino al compimento dei 25 anni con sostegno individuale al lutto e opportunità di incontrare altre persone nella stessa situazione. L’organizzazione sostiene oltre 680 bambini, ma si stima che ogni anno siano 2.100 i bambini che perdono un genitore che ha prestato servizio nelle forze armate britanniche.

Nikki Scott: “Quando dissi a mio figlio che suo padre era morto”

Nikki Scott ha ricordato a Harry il delicato momento in cui, nel luglio 2009, dovette dire a suo figlio Kai di cinque anni che suo padre, il caporale Lee Scott, era stato ucciso in Afghanistan. Un annuncio che la donna fece mentre si stava prendendo cura dell’altra figlia di soli sette mesi. “È stato il peggio – ha raccontato Nikki Scott -. Come lo dici a un bambino di cinque anni? L’ho preso in braccio e l’ho fatto sedere sul letto chiedendogli ‘Kai, ti ricordi dov’era papà?’, lui ha risposto ‘sì, in Afghanistan’, quindi gli ho detto ‘è successo qualcosa di veramente brutto e i cattivi hanno ferito papà che è morto’.”

Harry: “Chi se n’è andato ti vuole felice”

Nel video, preparato alla vigilia della Giornata delle Forze Armate, Harry ha parlato del dolore insanabile per la perdita della madre Diana: “Ti convinci che la persona che hai perso ti vuole triste il più a lungo possibile per dimostrare che le manchi – ha detto il principe -. Solo con il passare del tempo arriva la consapevolezza che, chi se n’è andato, in realtà ti vuole felice“.

Harry: “Parlare del dolore rende le cose più facili”

Harry, che ha prestato servizio in Afghanistan ed è ambasciatore di Scotty’s Little Soldiers, alla fine dell’intervista ha abbracciato Nikki Scott e le ha detto che “le cose diventano più facili” se i bambini riescono a parlare del dolore. “Quella è la cosa più difficile, – ha affermato il Duca del Sussex – soprattutto per i bambini, ovvero ‘Non ne voglio parlare perché mi renderebbe triste’, ma una volta che realizzo che se ne parlo e sto celebrando la loro vita, allora in realtà le cose diventano più facili”.