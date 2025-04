Simona Ventura compie 60 anni e celebra il giro di boa con un video social pieno di ironia, la stessa che l’ha contraddistinta nella sua lunga carriera in tv. Nel breve filmato scappa dal marito Giovanni Terzi che, come in un film horror, la insegue con le candeline. Fugge anche dagli operatori dei call center che le offrono sconti e promozioni dedicate agli over 60. Ma poi si mostra più bella e radiosa che mai, a dimostrazione che l’età è solo un numero. «Crederci sempre, arrendersi mai» c’è scritto sulla t-shirt che sfoggia mentre soffia, alla fine orgogliosa, sulle candeline. La vita per lei non è sempre stata facile: ci sono stati grandi dolori ma anche enormi soddisfazioni. E lei ha saputo sempre affrontare le sfide con determinazione e ottimismo.

Simona Ventura regina della tv

Simona Ventura è una delle regine della tv. Sicuramente tra i personaggi più amati del piccolo schermo, con oltre 65 programmi all’attivo e quasi 40 anni di carriera. Lei ci ha sempre creduto: «Ma non per superbia, direi per ottimismo. Getto sempre il cuore oltre l’ostacolo», ha detto al Corriere della Sera. E ha fatto bene: ha portato a casa nove Telegatti, tanti Premi Regia Televisiva ed è stata al timone di numerose trasmissioni iconiche. Mai dire Goal, Le Iene, Quelli che… il calcio, L’Isola dei Famosi, X Factor e un Festival di Sanremo sono solo alcuni dei titoli che l’hanno vista protagonista. Tra le ultime sfide ci sono Ballando con le Stelle, dove si è aggiudicata la medaglia d’argento, e Citofonare Rai Due che conduce con l’amica Paola Perego.

La vita privata di Simona Ventura

La vita privata di Simona Ventura è spesso finita nel mirino del gossip, a partire dal matrimonio con Stefano Bettarini. La conduttrice e il calciatore si sono sposati nel 1998 e hanno avuto 2 figli: Niccolò (26 anni) e Giacomo (24). Hanno divorziato nel 2008 e il loro rapporto non è sempre stato facile: «Con Stefano sono alti e bassi. Vie di mezzo, mai!», dice Simona. Nel 2014 ha adottato Caterina e poi, qualche anno dopo, nella vita della presentatrice tv è arrivato Giovanni Terzi: «Ero convinta che sarei rimasta sola, è l’unica cosa che non mi sarei immaginata di riuscire a fare: sposarmi per la seconda volta. Con Giovanni condividiamo i progetti, le giornate, la vita», ha raccontato. I due si sono sposati la scorsa estate dopo una proposta di nozze in diretta tv.

I progetti per il futuro

Simona Ventura raggiunge i 60 anni con alle spalle una carriera di successo, un matrimonio felice, tre figli che le danno soddisfazioni. Ma non smette di fare progetti. Mentre indiscrezioni la vorrebbero di nuovo all’Isola dei Famosi, stavolta come opinionista, lei e Giovanni Terzi stanno lavorando a un docufilm sulla vita di Padre Pio. «Con Giovanni contiamo di lavorare per un’altra decina di anni e poi di trasferirci al mare» rivela al Corriere della Sera. Ma prima c’è da pensare ai festeggiamenti per il compleanno, una cena tra intimi fuori Milano: «Ho noleggiato un pullmino, perché quando la famiglia è al completo siamo 15».