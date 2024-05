Il misterioso ritiro di Camila Giorgi dal tennis

I naspettato addio di Camila Giorgi al tennis professionistico. L'atleta di Macerata, che non compare più fra le tenniste in attività, non ha rilasciato alcuna dichiarazione

Esce di scena senza una parola Camila Giorgi, una delle tenniste italiane più talentuose e affascinanti del circuito mondiale. Allenata dal padre argentino Sergio, carismatico ma dal carattere non facile, la tennista di Macerata è riuscita nel corso di una carriera altalenante a raggiungere comunque la 26esima posizione del ranking mondiale e a battere diverse top player mondiali. Nel periodo del covid l’accusa, da lei negata, di aver utilizzato scorciatoie per ottenere falsi Green pass.

La conferma della Federazione italiana

Il nome dell’atleta 32enne compare nell’elenco dei tennisti che hanno lasciato l’attività sul sito ufficiale dell’International Tennis Integrity Agency (Itia), l’organizzazione che si occupa della tutela dello sport dei “gesti bianchi” da fenomeni come il doping e le scommesse. La conferma è poi arrivata dalla Federazione italiana di Tennis e Padel con un post su X (Twitter). Ma nessuna dichiarazione è ancora giunta dalla diretta interessata né dal suo entourage.

Un inaspettato addio al tennis lascia di stucco i fan

Dopo 18 anni di carriera e quattro titoli WTA vinti, Camila Giorgi chiude a 32 anni con il tennis giocato in una modalità misteriosa, senza alcun messaggio ufficiale, lasciando sbigottiti i numerosi fan che la seguono non solo in campo ma anche sui social (il profilo Instagram della tennista marchigiana conta 729mila follower).

La carriera di Camila Giorgi

Nonostante una carriera dai rendimenti altalenanti, Camila Giorgi è stata una delle protagoniste del tennis azzurro. Attualmente occupava la 116esima posizione nel ranking mondiale femminile della Women’s Tennis Association (WTA), l’associazione che riunisce le tenniste professioniste di tutto il mondo, ma nell’ottobre 2018 e nel giugno 2022 è arrivata fino alla ventiseiesima posizione della classifica mondiale. Grazie a un tennis molto aggressivo e a intensi picchi agonistici è riuscita a diventare la tennista italiana con la migliore percentuale di vittoria di sempre contro giocatrici top 10, dalla Sharapova alla Wozniacki fino alla Azarenka. È stata inoltre numero 1 d’Italia per 236 settimane e per cinque stagioni consecutive: record che condivide con con Francesca Schiavone e Silvia Farina Elia.

I migliori risultati di Camila Giorgi

L’ex giocatrice, trionfatrice del Canada Open 2021, ha vinto inoltre nel 2015 il Topshelf Open di ‘s Hertogenbosch su erba, l’Upper Austria di Linz su cemento nel 2018 e il Merida Open del 2023, sempre su cemento. Nei tornei del Grande Slam, Camila Giorgi ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018; inoltre vanta i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli ottavi di finale al Roland Garros 2022 e agli US Open 2013.

Non si era iscritta ai tornei di Roma e Parigi

La Giorgi, che non si era iscritta agli Internazionali d’Italia di Roma e nemmeno al Roland Garros, verrà probabilmente cancellata dal ranking della WTA con l’aggiornamento del 20 maggio, alla conclusione del torneo WTA 1000 di Roma.