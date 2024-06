Il principe William compie 42 anni: gli auguri di Kate Middleton

L 'erede al trono ha ricevuto messaggi di affetto dalla moglie, dai tre figli (George, Charlotte e Louis), da Re Carlo e dalle istituzioni

Il 21 giugno è il giorno del compleanno del principe William. L’erede al trono d’Inghilterra festeggia il suo 42esimo compleanno con gli auguri della moglie Kate Middleton, che ha condiviso un dolce scatto che lo ritrae con i figli, e quelli del padre Re Carlo III.

Gli auguri di Kate a William

In questo giorno speciale, William ha ricevuto gli auguri più affettuosi dai suoi cari. La moglie Kate ha condiviso sui social una dolcissima foto che ritrae il principe insieme ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis, intenti a saltare mano nella mano durante una gita al mare. Un’immagine che trasmette gioia, serenità e l’unione inossidabile di una famiglia speciale. “Buon compleanno papà, ti vogliamo tutti tanto bene!“, recita la didascalia che accompagna l’immagine, un messaggio semplice ma carico di affetto che esprime tutto l’amore che lega William ai suoi figli.

L’omaggio di Re Carlo

Anche Re Carlo III ha voluto rendere omaggio al figlio con un gesto commovente. Ha, infatti, condiviso sui social della Royal Family una foto in bianco e nero che ritrae William da bambino, sorridente in braccio a lui, l’allora principe del Galles. Un’immagine che riporta indietro nel tempo, ai primi anni di vita di William, e che testimonia il profondo legame tra padre e figlio. “Buon compleanno al Principe di Galles!”, è il messaggio che accompagna l’immagine, un augurio formale da parte del Re verso il suo erede al trono.

I messaggi delle istituzioni per il principe William

Gli auguri al principe William non sono mancati neanche da parte delle istituzioni e delle Forze Armate britanniche. Il primo ministro Rishi Sunak ha inviato un messaggio al Duca di Cambridge, lodando il suo impegno per il Paese e il suo ruolo fondamentale all’interno della Famiglia Reale. Anche il Museo Nazionale della Royal Navy ha voluto rendere omaggio al principe, ricordando il suo “significativo periodo con la Royal Navy come parte del suo addestramento militare, completando un servizio di due mesi nel 2008″. Nel messaggio di auguri si sottolinea inoltre il suo impegno verso il Paese, non solo in qualità di membro della Famiglia Reale, ma anche come pilota di elicottero di soccorso della Royal Air Force e come patrono di diverse organizzazioni benefiche.

Un anno difficile per William

Gli ultimi dodici mesi sono stati particolarmente difficili per il principe William. All’inizio dell’anno, infatti, è arrivata la dolorosa notizia della diagnosi di tumore a suo padre. Un evento che ha scosso profondamente la famiglia reale e l’intero Regno Unito. Ma nonostante le difficoltà, William ha dimostrato ancora una volta la sua forza d’animo, sostenendo il Re con amore e dedizione. A questo si è aggiunto un altro momento di grande preoccupazione in primavera, quando la moglie Kate Middleton ha rivelato, dopo mesi di assenza dagli impegni pubblici dovuti a un intervento chirurgico all’addome, di essere in cura per cancro. Una notizia che ha commosso il mondo intero e che ha portato William a stringersi ancora di più alla sua amata consorte.

Il ritorno in pubblico di Kate

Dopo mesi di assenza dagli impegni pubblici, Kate Middleton ha fatto il suo ritorno ufficiale il 15 giugno 2024 al Trooping the Colour, la parata militare che celebra il compleanno del Re. La sua apparizione, avvenuta al fianco del marito William e dei loro tre figli, è stata accolta con grande affetto dal pubblico e dai media. Nonostante la forte magrezza, Kate è apparsa radiosa e sorridente, sfoggiando un abito bianco elegante e un cappello coordinato.