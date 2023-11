Jovanotti e l’incidente in bici: “Non cammino ancora senza stampelle”

I l "bollettino medico" di Jovanotti a quattro mesi dal brutto incidente in bicicletta costatogli la rottura di clavicola e femore

A quattro mesi dal brutto incidente in bici a Santo Domingo, costatogli la rottura di clavicola e femore, Jovanotti aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute. Le notizie, purtroppo, non sono delle migliori. Racconta Lorenzo su Facebook: “Non riesco ancora a camminare senza stampelle. Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici”.

Nuovo intervento in vista

“Non cammino ancora senza stampelle – svela Jovanotti – ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male… gli ortopedici mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco”. Ma non è tutto, perché il cantante fa sapere che a breve dovrà tornare sotto i ferri: “Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando”.

Il pensiero di Jovanotti ai musicisti

“Va bene, ci vogliono tempo e pazienza… Ho combinato un gran casino“, prosegue Lorenzo. Il pensiero va ai musicisti e alla sua squadra: “Li avevo chiamati per suonare per il 2024, ma che dobbiamo fare? Grazie al cielo sono in gamba e troveranno altro da fare”.

Quando il ritorno?

Poi una promessa ai fan: “Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo, suoniamo un po’ di canzoni. Sento che dentro di me c’è in atto una gestazione di qualcosa di forte e importante. Mi prendo il tempo che ci vuole perché le cose devono prendere forma e poi, quando arriverà il momento, le tiriamo fuori”.

Jovanotti e la “musica cosmica”

Su Facebook Jovanotti descrive le sue giornate “sospese”: “Scrivo, leggo molto, prendo appunti, lavoro. Faccio fisioterapia due volte al giorno e penso a quando ci rivedremo…”.

Ma è comunque e sempre la musica al centro del suo mondo: “Sto ascoltando tantissima musica – continua -. Mi sono rimesso ad ascoltare anche del jazz. Soprattutto del jazz elettrico. Mi sono rimesso a sentire musica, soprattutto quella che non ha forma di canzone tradizionale. Musica cosmica che mi apra spazi. Se ascolto canzoni, dopo mi metto a scrivere canzoni. Invece voglio stare senza gravità, visto che la forza di gravità in questo momento è il mio problema. Ci sono tre modi per evitarla: andare nello spazio, che per ora non è previsto, stare nell’acqua, che mi fa stare bene, e ascoltare musica”. Infine un invito ai follower: “Ascoltate musica, leggete, state alla luce e vogliamoci bene”.