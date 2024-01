A luglio dello scorso anno, durante una vacanza a Santo Domingo, il cantante era caduto dalla bicicletta rompendosi la clavicola e il femore in tre punti

Buone notizie per Lorenzo Jovanotti. Il cantante, vittima a luglio scorso di un brutto incidente in bicicletta, è stato operato nuovamente al femore e l’intervento sembra essere andato per il meglio. A comunicarlo è stato lui stesso con una foto pubblicata su Instagram in cui si mostra sorridente e, dal letto di ospedale, fa il segno di vittoria con le dita.

Le parole di Jovanotti

Jovanotti ha deciso di raccontare ai fan l’ultima tappa del suo lungo recupero, avvenuta all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). “Oggi dopo sei mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”, ha scritto sui social. Il cantante ha spiegato di aver subito un intervento di ben otto ore, ma “da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi”.

Un percorso lungo

Jovanotti ha voluto sottolineare che il percorso sarà però lungo. “Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto ‘grazie’ – si legge nel post -. Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!”.

L’incidente a Santo Domingo

Il calvario del cantante è iniziato a metà luglio 2023, mentre era in vacanza con la moglie a Santo Domingo. Durante un giro in bicicletta in una piantagione di canna da zucchero, Jovanotti era caduto rompendosi la clavicola e il femore in ben tre punti. Soccorso dalle persone del posto, che ha più volte ringraziato attraverso i propri profili social, era stato poi portato in ospedale e lì operato.

Operazione andata male

Purtroppo le cose non erano andate come previsto e da quel momento Jova non è più stato in grado di camminare senza stampelle, a causa di una gamba più corta dell’altra per via dell’errata saldatura dell’osso. I tempi di recupero si sono quindi allungati, fino ad arrivare all’operazione a cui si è sottoposto all’Humanitas di Rozzano, che segna un nuovo inizio. I fan ovviamente non vedono l’ora di vederlo saltare e ballare sui palchi di tutta Italia.