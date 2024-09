I principi del Galles continuano a essere i più amati dai sudditi inglesi, ma questa volta William supera Kate in popolarità. È quanto emerge da un sondaggio di YouGov che rivela una nuova gerarchia tra i reali, con risultati che inevitabilmente riflettono i cambiamenti all’interno di Casa di Windsor e le sfide personali dei suoi membri.

William è il royal più popolare

È così che rispetto al sondaggio di popolarità condotto l’anno scorso, questa volta William scalza la moglie Kate Middleton dalla posizione di royal più amato, conquistando il primo posto con un margine di un solo punto percentuale: 75 contro 74. Un cambio di guardia verosimilmente attribuibile al minor numero di apparizioni pubbliche della principessa a causa dei problemi di salute e, al contempo, alla devozione mostrata da William nei confronti della moglie in questo difficile periodo.

Leggi anche In arrivo la biografia di Kate Middleton: le rivelazioni

La principessa Anna “medaglia di bronzo”

Al terzo posto nella classifica di gradimento dei reali inglesi si piazza la principessa Anna, seconda dei quattro figli della regina Elisabetta II, con il 71% di popolarità. Da sempre lontana dai riflettori, la sorella di re Carlo è ammirata soprattutto per la sua vita semplice, dedicata al lavoro e alle cause caritatevoli: dal 1970 è presidente di Save the Children nel Regno Unito, ma è legata anche a Riders for Health, organizzazione non governativa per gli aiuti in Africa, e all’ente benefico Carers Trust, istituito su sua iniziativa a inizio anni Novanta.

Leggi anche Harry è stanco degli Usa: vuole tornare nel Regno Unito

Stabile la popolarità di Carlo e Camilla

Re Carlo III e la regina Camilla mantengono le loro posizioni rispetto all’anno scorso, rispettivamente al quarto e quinto posto. Ciò a dimostrazione del fatto che i sudditi vedano di buon grado la continuità e l’impegno a lungo termine dei membri senior della famiglia reale.

I Sussex perdono consensi

Di sondaggio in sondaggio perdono la stima degli inglesi i Sussex. Il principe Harry e Meghan Markle hanno registrato un calo di popolarità, con percentuali di gradimento che non superano rispettivamente il 60% e il 57% . Un declino, secondo le indagini condotte da Newsweek e altri media britannici, dovuto principalmente alle controversie e alle tensioni che hanno caratterizzato la loro relazione con la stampa e l’opinione pubblica negli ultimi anni, ma anche alle loro iniziative e prese di posizione, spesso in contrasto con le tradizioni e le aspettative di Corte.

Andrea di York il meno apprezzato dei royal

Peggio di Harry e Meghan fa solo il principe Andrea, terzogenito di Elisabetta II e del Principe Filippo, con un indice di gradimento che non raggiunge il 13% e sul quale pesano una serie di critiche e scandali che ne hanno inevitabilmente influenzato la percezione pubblica.