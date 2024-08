I principi del Galles educano i loro tre bambini senza l’aiuto di tate e maggiordomi: George, Charlotte e Louis aiutano anche a sparecchiare

Una vita da re e regina? Il principe William e Kate Middleton preferiscono di no. Infatti, hanno rinunciato ai domestici e hanno scelto di crescere da soli i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. I quali adesso aiutano la mamma ad apparecchiare la tavola e svolgono anche qualche faccenda domestica.

La scelta dei principi del Galles

Sembrano lontani i tempi in cui l’allora principe Carlo, in qualità di erede al trono, poteva contare su quattro cuochi, un maggiordomo, tre valletti, camerieri, quattro assistenti e cinque direttori di casa. La vita degli attuali principe e principessa del Galles è diversa. Se è vero che William e Kate hanno alle loro dipendenze personale diurno che li aiuta a gestire gli impegni di lavoro, dopo la scuola preferiscono crescere i loro figli da soli.

Lo ha rivelato una fonte al Daily Mail: «Penso che tante persone rimarrebbero sorprese nel vedere quanto siano ordinarie le cose a casa loro», «i bambini aiutano ad apparecchiare la tavola, a sparecchiare quando hanno finito di mangiare e a riordinare. Non c’è un trattamento preferenziale».

William e Kate hanno rinunciato alla tata

Due anni fa, William e Kate hanno deciso che Maria Teresa Turrion Borrallo, l’ex tata della famiglia, non si sarebbe trasferita con loro a Windsor. E pare che, piuttosto che chiedere aiuto dopo la diagnosi di cancro, Kate sia determinata a fare in modo che le cose continuino ad andare avanti normalmente per i suoi figli.

Durante i trattamenti per il cancro, la principessa ha fatto in modo che la vita dei suoi bambini continuasse senza scossoni. George, Charlotte e Louis non hanno, dunque, ricevuto alcun trattamento speciale, e hanno continuato a svolgere i loro lavoretti domestici. Un’abitudine che continua anche nel rifugio di campagna con quattro camere da letto Adelaide Cottage, dove Kate e William cucinano a turno.

Una famiglia con i piedi per terra

La fonte, che ha preferito rimanere anonima, ha spiegato: «Catherine è molto, molto naturale. Tiene la famiglia con i piedi per terra. La casa è un rifugio sicuro. Nel tentativo di far funzionare le cose nel modo più fluido possibile, ha voluto che tutto continuasse normalmente per i bambini».

William e Kate cucinano a turno

Insomma, Kate cerca di educare i suoi figli come è stata cresciuta lei, lontano dai fasti e dagli agi della corona. Da bambino, William condivideva i suoi pasti con le tate. Ai suoi tre figli questo non succede: mangiano insieme a mamma e papà. A quanto pare, poi, la coppia ha un ampio repertorio di piatti che ama cucinare, e quando c’è bisogno di aiuto Kate può rivolgersi a sua madre Carole.

Re Carlo III cerca due chef

Nel frattempo, Re Carlo cerca altri due chef per la casa reale a Buckingham Palace. In particolare, ha fatto diffondere un annuncio per un sous chef e uno chef de partie. L’offerta di lavoro recita: «L’esperienza sia nella ristorazione di volume che nella cucina classica francese sarebbero vantaggiosi».