Il principe Harry starebbe per ereditare una cospicua fortuna dalla bisnonna, la Regina Madre Elizabeth Bowes Lyon (madre della regina Elisabetta). Un lascito monstre che il duca di Sussex intascherà al compimento dei quarant’anni, il prossimo 15 settembre.

Il lascito della Regina Madre

La somma destinata a Harry ammonterebbe a 8,5 milioni di dollari, parte del fondo fiduciario di 90 milioni investito dalla Regina Madre per la sua famiglia. Una cifra più alta, secondo il Times, rispetto a quella ricevuta due anni fa dal futuro re William, che una volta compiuti i 40 di milioni ne ricevette cinque e mezzo. Uno squilibrio tra i fratelli a favore di Harry che tuttavia non farebbe torto a nessuno, segnala il Mirror, frutto di accordi presi dalla famiglia reale molti anni fa e, si dice, a mo’ di compensazione per il “ruolo” di figlio cadetto.

Le fortune dell’erede al trono William

È noto che il principe William goda di consistenti vantaggi patrimoniali rispetto al fratello minore: la sua posizione gli assicura l’accesso a un’imponente eredità proveniente dal reddito del Ducato di Cornovaglia, un complesso di beni tradizionalmente assegnati al principe di Galles. Quando si trattò di distribuire il suo patrimonio ai pronipoti, Elizabeth Bowes Lyon prese evidentemente in considerazione anche questi fattori. Parlando con Fox News, l’esperto di questioni regali Christopher Andersen ha rivelato in proposito: «La Regina Madre era consapevole che Harry avrebbe avuto meno opportunità e responsabilità. La sua fu una scelta ragionata e meditata».

Il patrimonio del principe Harry

Dalla sua decisione di allontanarsi dalla famiglia reale britannica, spostando la sua base in California insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet Diana, molto si è dibattuto sulle fortune del principe Harry.

Secondo le ultime stime, il patrimonio netto di Harry e Meghan, pur non facilmente quantificabile, si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di dollari. Nello specifico tra i 25 e i 40 milioni ottenuti dall’eredità royal del duca di Sussex, 5 milioni di dollari derivanti dai guadagni di Meghan come attrice e la restante parte da diverse iniziative imprenditoriali intraprese da Harry. A tutto ciò si aggiungono i guadagni accumulati dalla coppia negli ultimi anni nelle loro attività. Su tutti quelli realizzati con Spotify, per il lancio del podcast attraverso la società di produzione audio Archewell Audio, e con Netflix per produrre serie, film, documentari e programmi per bambini (un contratto pluriennale del valore superiore ai 100 milioni dollari).