Kate Middleton, perché i figli non sono andati a trovarla in ospedale

K ate Middleton ha evitato che i piccoli George, Charlotte e Louis le facessero visita in ospedale

In occasione della notizia del ricovero in ospedale di Kate Middleton, la corona britannica aveva subito precisato che la principessa desiderava che la vita dei figli non venisse turbata dai suoi problemi di salute. La moglie di William, 42 anni, è stata dimessa dall’ospedale lunedì dopo aver trascorso quasi due settimane di convalescenza necessarie per riprendersi da un intervento chirurgico addominale “programmato” ma di cui non sono stati resi noti i dettagli. I media britannici, durante questo periodo, non si sono lasciati sfuggire un particolare: i tre figli di Kate non hanno effettuato alcuna visita alla madre durante la degenza alla London Clinic.

L’intento di Kate di “proteggere” i figli

Secondo una fonte di “Entertainment Tonight” il principe George, 10 anni, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis, 5, non sarebbero andati a trovare la madre perché la coppia voleva assicurarsi che la loro “routine non fosse interrotta”. Kate e William avrebbero preferito “proteggere” i figli “per evitare preoccupazioni”.

La videochiamata con i tre figli

Martedì i giovani reali avrebbero salutato la madre via FaceTime. Secondo quanto riferito dagli insider, la Middleton sarebbe “entusiasta” di tornare all’Adelaide Cottage con i suoi figli e William, che – riporta Entertainment Tonight” – si è “temporaneamente ritirato dai suoi doveri reali per prendersi cura di sua moglie”.

La visita di Re Carlo a Kate Middleton

Chi ha fatto visita a Kate Middleton durante la sua degenza in ospedale è stato il suocero, re Carlo III. Il monarca si è fermato a salutare la nuora poco dopo essere stato ricoverato per l’intervento chirurgico alla prostata.

L’intervento riuscito e la richiesta di discrezione

Middleton, ricoverata in ospedale il 16 gennaio, ha subito un intervento chirurgico addominale che Kensington Palace ha definito “riuscito” aggiungendo che la principessa si sarebbe presa una pausa dagli impegni pubblici fino a dopo Pasqua. La casa reale ha specificato che Kate “apprezza l’interesse” per la sua salute aggiungendo una nota che sottolinea quanto il principe e la principessa del Galles ci tengano a proteggere la loro privacy: “Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli; e il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private.”