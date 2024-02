William re reggente: le sue prime parole dopo gli interventi di re Carlo e Kate

L 'erede al trono britannico ha partecipato a un evento pubblico insieme a Tom Cruise. E per la prima volta ha parlato del dramma che ha colpito la sua famiglia

Dopo la tempesta che si è abbattuta sulla famiglia reale britannica, il principe William si è ritrovato ad essere improvvisamente un re reggente. Dovrà, infatti, tenere in mano le redini durante i momenti nei quali suo padre, re Carlo III, non potrà.

Il sovrano, infatti, si è trasferito nella tenuta di Sandringham e ha fatto sapere che trascorrerà la maggior parte del suo tempo in campagna, ma tornerà a Londra almeno una volta a settimana per eventuali cure e per impegni di lavoro.

William è tornato al lavoro

Il principe William è, dunque, tornato ai suoi doveri reali, che aveva messo un po’ da parte nelle ultime settimane per prendersi cura di sua moglie Kate Middleton, operata improvvisamente all’addome.

Il 41enne principe del Galles ha partecipato a una cena di gala per la raccolta fondi per l’Air Ambulance Charity di Londra. Qui, per la prima volta, ha parlato dei problemi della sua famiglia.

Le parole del principe William

William si è rivolto ai fotografi per la prima volta da quando Buckingham Palace ha annunciato la diagnosi di cancro di suo padre. “Apprezziamo molto i messaggi gentili di tutti”, ha detto, ringraziando coloro che in questi giorni hanno inviato manifestazioni di affetto e incoraggiamento.

Ha aggiunto: “Vorrei cogliere l’occasione anche per dire grazie per i messaggi di sostegno a Catherine e a mio padre, soprattutto negli ultimi giorni. Significa molto per tutti noi”. Quindi, ha scherzato: “Le ultime settimane hanno avuto un focus piuttosto medico, quindi ho pensato di venire a una funzione di ambulanza aerea per allontanarmi da tutto”.

L’incontro con Tom Cruise

All’evento era presente Tom Cruise, che il principe William aveva già incontrato in altre occasioni insieme a Kate Middleton. Questa volta l’erede al trono britannico era solo, ma non ha perso occasione per chiacchierare con la star di Top Gun: Maverick. In fondo, l’attore è molto legato alla famiglia reale britannica.

Tom Cruise, 61 anni, ha partecipato al funerale della madre di William, la principessa Diana, nel 1997. Appassionato pilota di elicotteri, aveva anche stretto amicizia con la defunta regina Elisabetta II, volando al Castello di Windsor per pranzare con lei pochi mesi prima della sua morte nel settembre 2022.

La star di Mission Impossible era apparsa anche alle celebrazioni del Giubileo di Platino della regina, ma in quella occasione non aveva potuto incontrarla a causa dei suoi problemi di mobilità. “La regina ha fatto sapere di essere davvero delusa per non avere incontrato Tom, quindi è stato invitato a fare un tour speciale del Castello di Windsor. In seguito, solo loro due hanno preso il tè insieme”, aveva raccontato una fonte all’epoca.

William non incontra Harry

Per il principe William incontrare Tom Cruise è stato un piacere. Invece, l’erede al trono ha evitato di vedere suo fratello Harry, accorso a Londra appena ha appreso la notizia della malattia di suo padre.

Tra i due rampolli reali non corre più buon sangue da quando il secondogenito di re Carlo III si è trasferito negli Stati Uniti e ha iniziato ad accusare la sua famiglia. Dopo avere fatto visita a re Carlo III, il principe ribelle è tornato dall’altra parte dell’oceano.