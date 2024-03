Kristen Stewart: “Io e la mia fidanzata abbiamo congelato gli ovuli”

L 'attrice al podcast "Not Skinny But Not Fat": "Abbiamo fatto scelte coraggiose... Quindi se vogliamo possiamo diventare genitori"

Kristen Stewart, talentuosa attrice nota per il suo ruolo nella saga di “Twilight“, ha condiviso con il grande pubblico la scelta compiuta insieme alla compagna, la sceneggiatrice Dylan Meyer. Nel podcast “Not Skinny But Not Fat” con Amanda Hirsch, Kristen ha rivelato che entrambe hanno deciso di congelare gli ovuli per un possibile futuro da mamme. “Abbiamo fatto scelte coraggiose… Quindi se vogliamo possiamo diventare genitori… Manteniamo aperte tutte le porte”, ha spiegato l’attrice 33enne.

La storia con Dylan Meyer

Kristen Stewart e Dylan Meyer fanno coppia dal 2019, pur essendosi conosciute qualche anno prima sul set a Los Angeles. Galeotta la festa di compleanno di un amico in comune: “Il giorno che l’ho incontrata ho pensato: ‘Come ho fatto a non conoscerti prima’?”, ha raccontato Kristen.

Kristen Stewart: “Non vedo l’ora di avere figli”

Recentemente Kristen Stewart ha confessato alla rivista “Rolling Stones” di volere dei figli, nonostante l’idea del parto la terrorizzi. “Non so come sarà la mia famiglia, ma voglio avere dei figli, non ho dubbi. So che a un certo punto mi dirò: ‘Voglio avere un figlio'”. Tuttavia, la star di “Twilight” ha ammesso di essere “spaventata” dall’idea di partorire perché non le piace l’idea di non avere il controllo della situazione: “Non ho paura di essere incinta. Non ho paura di avere un figlio. Ma ho così tanta paura del parto, è pazzesco!”.

Matrimonio? Non c’è fretta

Alla domanda se lei e Meyer avessero in programma di sposarsi, Stewart non ha nascosto di averci fatto un pensierino pur non avendo fretta di compiere il grande passo: “Siamo entrambe persone davvero informali, non abbiamo mai pianificato il matrimonio perché in realtà è come se fossimo già sposate. Ma un giorno ci sposeremo, abbiamo tempo”.

E poi, prima delle nozze, l’attrice di “Adventureland” ha in programma di dirigere il film “The Chronology of Water”, adattamento del libro di memorie di Lidia Yuknavitch del 2011 e suo debutto dietro la macchina da presa: “Presto dirigerò un film, devo farlo prima di pensare al matrimonio. Perché dobbiamo mandare l’invito e dare alle persone il tempo di prepararsi”.

Kristen Stewart: “Con Edward Cullen avrei rotto immediatamente”

Il podcast “Not Skinny But Not Fat” è anche l’occasione per ricordare la love story tra Bella Swan ed Edward Cullen, personaggi di “Twilight” interpretati da Kristen Stewart e Robert Pattinson (con il quale l’attrice ha avuto una storia di tre anni).

Universalmente riconosciuta come una delle relazioni più romantiche del piccolo schermo, il legame tra Bella ed Edward è stato stroncato dalla Stewart che l’ha definito come “tossico“: “Bella, pur di stare con Edward, è disposta a rinunciare alla sua esistenza, mentre lui cerca di controllare le sue scelte” ricorda Stwart. E non ha faticato ad ammettere che nella vita reale avrebbe rotto con lui immediatamente, affermando che ogni persona dovrebbe poter fare le proprie scelte senza costrizioni.