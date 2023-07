Madonna su Instagram: “Sono fortunata a essere viva”

A un mese di distanza dal ricovero per un'infezione batterica, la cantante ringrazia i suoi figli: "L'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina"

Dopo la grande paura, arriva il tempo per la riflessione e la riconoscenza. A un mese dalla fine del ricovero in terapia intensiva per una “serie infezione batterica”, Madonna condivide con i suoi fan un pensiero su cosa è davvero importante nella vita, a partire dalla salute e dalle persone care.

Il post di Madonna su salute e famiglia

“L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina”, si legge in un post su Instagram in cui vengono mostrate anche una serie di foto con due dei suoi figli, David Banda e Lourdes Leon. “Come madre puoi davvero lasciarti coinvolgere dai bisogni dei tuoi figli e nel dare apparentemente senza fine… Ma quando le cose sono andate male, i miei figli si sono davvero fatti avanti per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto tutta la differenza”.

Il regalo del manager

Madonna ha poi voluto ringraziare gli amici come il manager Guy Oseary, che ha donato alla cantante una Polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring che indossa una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra. “Un perfetto triangolo di brillantezza. Un artista che ha toccato così tante vite, inclusa la mia”, ha scritto la popstar. “Ho pianto quando ho aperto questo regalo perché ho realizzato quanto sono fortunata ad essere viva. E quanto sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e molte altre che se ne sono già andate”.

Le tappe della guarigione di Madonna

A causa della malattia, Madonna è stata costretta a “sospendere tutti gli impegni”, compreso l’inizio dell’attesissimo “Celebration Tour” che avrebbe dovuto prendere il via il 15 luglio a Vancouver. “Ho sentito tutto il vostro amore. Sono in via di guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni ricevute nella mia vita”, è il contenuto del primo post della cantante dopo il ricovero. “Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non voglio deludere chi ha già acquistato i biglietti per il mio tour. E non voglio deludere neppure le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere qualcuno”.

I 40 anni del primo album

La regina della musica ha poi voluto celebrare il 40° anniversario dell’uscita del primo album nel 1983, Madonna, con un balletto sulle note del celebre brano “Lucky Star” in esso contenuto: “Essere in grado di muovere il mio corpo e di ballare anche solo per un po’ mi fa sentire la stella più fortunata del mondo”, ha commentato commossa su Instagram.