L’Estetista Cinica contro l’odio social: “Ferragni? Non sputo in faccia a un’amica”

L a blogger e imprenditrice del mondo beauty difende il rapporto con la collega indagata per truffa aggravata

Beauty influencer da un milione di follower su Instagram, l’Estetista Cinica (all’anagrafe Cristina Fogazzi) dedica alcune storie al caso Ferragni nei giorni in cui divampa anche sui social la polemica sul pandoro griffato dalla blogger.

L’Estetista Cinica e la riflessione sul caso Ferragni

“Ultimamente non parlo mai di argomenti al di fuori di creme, beauty routine e ciò che mi compete, ma stamattina mi prendo un attimo per fare una riflessione”, esordisce l’imprenditrice bresciana, 70 milioni di fatturato e collaborazioni anche con la moglie di Fedez.

Spiegando di essere costantemente chiamata in causa dai propri follower che le chiedono di prendere posizione a proposito del cosiddetto pandoro-gate, Chiara Fogazzi tiene a mettere le cose in chiaro una volta per tutte: “È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni – commenta -. Ma perché dovrei dare la mia opinione? Perché devo venire qua a sputare in faccia ad una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso”.

“Ci sono persone che vogliono la lotta fratricida”

L’Estetista Cinica allarga poi il discorso al clima d’odio che serpeggia tra i social network: “Qui è diventato Hunger games, cioè ci sono delle persone che vogliono la lotta fratricida, i capelli tirati. Qualcuno vuole la gente che si ammazza per portare a casa il proprio c***. Allora siccome vedo che tira una brutta aria, parlo male di te, così porto a casa consenso io. Ma c’è davvero qualcuno che vuole qualcosa di così orrendo?”.

Fuori dai giochi violenti

Cristina Fogazzi si chiama naturalmente fuori da questo gioco violento sui social: “Io Hunger games non lo faccio, non mi troverete mai in un’arena a tirare i capelli a una persona come Chiara alla quale sono vicina per non farmi giudicare male. Per fortuna credo ancora che ognuno risponda per sé e che se le persone che ti sono vicine inciampano o gli succede qualcosa, allora glielo dici di persona, non davanti a un milione di follower, sennò sei una me**** nella vita di tutti giorni e in quella di Instagram”.

Estetista Cinica: “Ho pensato di chiudere tutto”

“Che brutta questa cosa, che paura”, conclude L’Estetista Cinica confessando: “Per la prima volta in tanti anni ho pensato chiudo tutto. Poi però sono sempre qua, perché alla fine do da mangiare ad un po’ di persone”.