Chiara Ferragni, Fedez furioso: l’attacco a Myrta Merlino

I l rapper ha pubblicato una serie di Instagram Stories per criticare la giornalista, da settembre al timone di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso, e il suo inviato

Mentre la procura di Milano iscrive Chiara Ferragni nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata in merito al caso dei pandori Balocco griffati, Fedez si scaglia contro i giornalisti. In particolare, il rapper ha criticato il lavoro di Myrta Merlino, da settembre al timone di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso, e del suo inviato sotto la casa dei Ferragnez nel ricco quartiere di Citylife, a Milano.

Il paragone di Fedez con Matteo Messina Denaro

Il primo momento di insofferenza Fedez l’ha mostrato tornando a casa insieme alla sua assistente. All’entrata del garage ha, infatti, trovato diversi cronisti ad attenderlo, forse in attesa di una sua dichiarazione, ma non ha evidentemente gradito la loro presenza. “Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente – ha commentato in un video pubblicato su Instagram -. Guardali… oh mio Dio, le priorità dell’informazione italiana e del Paese…“.

La replica di Myrta Merlino

Pochi minuti dopo la pubblicazione del breve filmato è arrivata la replica di Myrta Merlino, intervenuta anche perché tra i giornalisti inquadrati nel filmato c’era anche l’inviato di Pomeriggio 5 Michel Dessì. “Lo voglio dire a Fedez – ha esordito durante la trasmissione tv -, con tutto il rispetto enorme che porto per lui, che quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo, i mass media sono nella buona e nella cattiva sorte. Quindi oggi sì, devo dirti la verità, è una notizia che Chiara Ferragni sia stata indagata per truffa aggravata, una grande notizia perché Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget, visto che parliamo di un impero da 40 milioni di euro“.

L’incontro con Paloma

Dopo le parole della conduttrice, gli opinionisti in studio e in collegamento hanno continuato a parlare del caso Ferragni/Balocco, fino a quando l’inviato sotto l’abitazione della coppia non è intervenuto per informare il pubblico di aver incontrato in strada il cane dei Ferragnez, Paloma, insieme al dog sitter. Dessì si è quindi avvicinato e ha accarezzato il cagnolino. Queste immagini hanno scatenato l’ira del rapper che, sempre sui social, ha attaccato la giornalista.

L’attacco alla conduttrice di Pomeriggio 5

“Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantato fuori casa nella speranza di vedere non so cosa – ha esordito Fedez per poi ironizzare -. Myrta Merlino, devo dire che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi ha fatto la c***a semi dura. Però se mandi un tuo inviato domani ti faccio sapere perché secondo me potrebbe fare la c***a molle. Quindi si prevede uno scoop Myrta”. Il cantante non si è però fermato qui e ha continuato: “Ti rispondo anche io con grande rispetto perché tu sei Cavaliere della Repubblica Italiana per il tuo grande impegno giornalistico. Per me sei liberissima di venire sotto casa mia, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana che in questo momento vertono solo in direzione di Chiara Ferragni“.

Fedez: “Sei stata a casa di Pozzolo?”

E ha concluso: “Ma ci tenevo a farti una domanda poiché ti reputo una grande giornalista. Tu vieni sotto casa mia, e l’unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la c***a. Poi ricordami, tu sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per aver sparato e aver utilizzato l’immunità parlamentare per non sottoporsi al test della polvere da sparo? Perché lì cacche di cane non ne trovavi, ma magari qualche bossolo sì. Ah, le priorità dell’informazione italiana”. Un attacco durissimo, a cui probabilmente la Merlino risponderà in un’altra puntata di Pomeriggio 5.