Fotografati senza le fedi nuziali, non si vedono insieme dal mese di giugno. Ma nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrano determinati a lavorare per non gettare alle ortiche la loro unione per la seconda volta.

Lopez-Affleck, ritorno “all’antico”

Fidanzati nel 2002 e separati nel 2004, I “Bennifer” si sono riavvicinati nel luglio 2021 per poi sposarsi l’anno successivo con una doppia cerimonia: la prima, privata, a Las Vegas. La seconda in Georgia con le rispettive famiglie e gli amici. E se oggi la crisi di coppia sembra a un punto di non ritorno, una fonte loro vicina ha rivelato al Daily Mail che i due stanno facendo il possibile per salvare la loro relazione. Nonostante le procedure di divorzio fossero pronte, hanno deciso di ritornare alla loro antica abitudine di scriversi lettere. «Volevano fare un ultimo tentativo prima di mollare – ha detto la fonte – e stanno tornando a scriversi lettere. Questo era ciò che li aveva fatti innamorare».

Nelle lettere il conforto di coppia

Nel documentario The Greatest Love Story Never Told, Jennifer Lopez aveva mostrato numerosi messaggi romantici ricevuti da Affleck; dal canto suo l’attore aveva confessato di aver trovato conforto nella corrispondenza con JLo durante il suo matrimonio con Jennifer Garner. Corrispondenza che Affleck ha custodito gelosamente e raccolto in un libro da donare alla futura sposa una volta ritrovata. «Questo libro è un libro che Ben mi ha regalato per il nostro primo Natale insieme – ha spiegato JLo nel documentario -. Contiene ogni lettera e ogni mail che ci siamo scritti 20 anni fa e oggi».

Lopez-Affleck, una relazione poco privata

Le nuove lettere che i due si stanno scrivendo rimarranno private, assicura l’insider: «Questa volta JLo non mostrerà di certo a nessuno queste lettere e sono solo per restare tra lei e Ben. Se decidono di voler stare insieme, questa volta lei terrà per sé la sua vita amorosa». Un desiderio condiviso anche da Affleck, che nel documentario aveva espresso il bisogno di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori: «Quanto abbiamo ripreso a frequentarci ho detto a Jennifer che avrei preferito evitare una relazione sui social media. Ma ho capito che non era una richiesta perseguibile. È come sposare il comandante di una nave e poi accorgersi che l’acqua non fa te. Siamo due persone con visioni differenti, ma con la volontà comune di trovare un punto d’incontro».

Ci sarà spazio per il tris?

Un’altra fonte vicina alla coppia ha rivelato che, nonostante le tensioni, il matrimonio dei “Bennifer” si fonda su un amore profondo e reciproco. La sfida è riscoprire ciò che li ha uniti all’inizio: «C’è sicuramente la possibilità che il tris vada a buon fine. Non stanno gettando la spugna, stanno vivendo giorno per giorno e non vogliono divorziare».