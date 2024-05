S econdo una fonte vicina alla coppia i due sarebbero vicinissimi al divorzio: "Impensabile che la loro storia durasse"

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbe (di nuovo) al capolinea. Secondo quanto riferisce a InTouch una fonte vicina alla coppia di Hollywood, i due starebbero pensando al divorzio dopo appena due anni di matrimonio.

“Ben ha già lasciato casa”

Da qualche settimana Jennifer e Ben non si vedono più insieme. Si potrebbe pensare per via dei rispettivi impegni; lui ad esempio è al lavoro sul set del film “The Accountant 2“. Ed è questa anche la scusa ufficiale per giustificare l’assenza dell’attore al fianco di J-Lo al MetGala. Ma la realtà nasconderebbe ben altro. Secondo l’insider di InTouch, Affleck avrebbe già lasciato il tetto coniugale: “Ben si è già trasferito e probabilmente i due dovranno vendere la casa dei sogni che hanno cercato per due anni. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era pensabile che la loro storia durasse“.

Jennifer Lopez, Ben Affleck e il rapporto con i media

A quanto pare un problema costante sarebbe stato il modo in cui i due gestivano il rapporto con i media: J-Lo amante della mondanità e dei red carpet, Affleck decisamente più schivo e riservato. Non è un segreto che l’attore fosse restio a una relazione sotto i riflettori. Nel documentario della moglie “The Greatest Love Story Never Told“, Affleck affermava: “Tornando insieme, ho detto a Jennifer: ‘Ascolta, una delle cose che non voglio è una relazione sui social media‘. Poi ho capito che non è giusto chiedere. È un po’ come se sposassi il capitano di una nave e dicessi: ‘Beh, non voglio l’acqua’. Stiamo cercando di imparare a scendere a compromessi”.

Jennifer ha aggiunto: “Non penso che Ben sia molto a suo agio con me, ma non vuole fermarmi”. E la fonte di InTouch commenta: “Ben non cercherebbe mai di soffocare i sogni di Jennifer, tantomeno ostacolarla nella sua vita professionale”.

Gli stessi problemi di vent’anni fa

Sfortunatamente però, arrivare a un compromesso si è rivelato più difficile del previsto. “Hanno aspettato quasi vent’anni per tornare insieme, ma alla fine non sono riusciti a far funzionare le cose“, spiega l’insider. “Entrambi hanno affermato di essere maturati e di aver imparato dai propri errori, ma alcuni dei problemi più grandi che li hanno allontanati la prima volta sono rimasti tali”.

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Ben Affleck e J-Lo si sono frequentati per la prima volta all’inizio degli anni 2000. Nel 2003, a pochi giorni dal matrimonio, hanno deciso di annullare la cerimonia, prima di lasciarsi a gennaio 2004. Si sono riavvicinati nel 2021 e l’anno seguente sono convolati a nozze con una duplice celebrazione: prima a Las Vegas, poi nella tenuta dell’attore in Georgia.