J Lo annulla le date del tour "This Is Me… Live". C'entra la presunta crisi coniugale con Ben Affleck? O è flop di biglietti venduti?

Jennifer Lopez ha recentemente annunciato la cancellazione del suo tour nordamericano “This Is Me… Live”, previsto per l’estate del 2024. La decisione è stata giustificata con il desiderio della star di trascorrere più tempo con i propri cari: “Jennifer si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi“, hanno affermato i rappresentanti di Live Nation.

Le scuse di JLo: “Devastata per avervi deluso”

Il tour, che avrebbe dovuto iniziare il 26 giugno a Orlando e concludersi alla fine di agosto in Texas, è stato annullato poco prima della data di inizio, nonostante i biglietti fossero già stati messi in vendita. JLo ha espresso il suo dispiacere ai fan attraverso la sua newsletter “On the JLo”, sottolineando quanto fosse difficile per lei prendere questa decisione e promettendo di rimediare in futuro: “Sono addolorata e devastata per avervi deluso. Ma sappiate che non lo avrei mai fatto se non l’avessi ritenuto strettamente necessario“. E ha poi aggiunto: “Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo così tanto. A presto…”.

Il passo indietro e la (presunta) crisi coniugale

La decisione, che arriva in un momento di presunta crisi matrimoniale con Ben Affleck, ha sollevato interrogativi sulle vere motivazioni dietro la rinuncia al tour. Nonostante JLo abbia recentemente respinto le domande sui problemi coniugali, insistendo sul fatto che le voci non avrebbero alcun fondamento, secondo alcune fonti la coppia starebbe invece affrontando sfide significative, con differenze nell’approccio alla stampa e impegni familiari che metterebbero a dura prova la loro unione.

Per altri invece il passo indietro sarebbe dovuto alle vendite dei biglietti del tour ampiamente al di sotto delle aspettative. Motivazione questa che avrebbe portato alla decisione di annullare le date pianificate.

Il ritorno sul palco dopo “This Is Me… Now”

Il tour “This Is Me… Live” avrebbe segnato il ritorno di Jennifer Lopez sul palco dopo il suo ultimo album “This Is Me… Now“, che celebra i 20 anni dal successo di “This Is Me… Then”. Il tour era previsto per l’estate del 2024, con date in Nord America da giugno ad agosto. Live Nation afferma che i partecipanti che hanno acquistato i biglietti verranno automaticamente rimborsati.