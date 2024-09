La nuova vita musicale di Damiano David è ufficialmente iniziata. È, infatti, uscito Silverlines, il primo brano solista del cantante dei Maneskin. Il lavoro è frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth, che ne ha curato anche la produzione. Un progetto solista, «nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé».

Il significato di Silverlines per Damiano David

Damiano David ha spiegato l’importanza della nuova canzone. «Silverlines è una canzone molto speciale per me – ha commentato il cantante -. È stata una delle prime che ho registrato quando ho iniziato a lavorare a questo nuovo progetto. È una lettera di speranza verso il futuro, e ora, riguardando indietro, mi ritrovo esattamente nello stesso stato d’animo che la canzone descrive. Mi è venuto naturale sceglierla come inizio di questo nuovo capitolo, e spero veramente che le persone abbiano voglia di intraprendere questo viaggio con me».

L’aspetto cinematografico di Silverlines

Silverlines è un brano con un’anima cinematografica che si ritrova anche nel video ufficiale, diretto dal duo Nono + Rodrigo, con lo spettatore che segue l’artista muoversi attraverso immagini oniriche, primi piani ravvicinati e paesaggi pittoreschi.

La nascita dei Maneskin

I Maneskin sono nati a Roma nel 2016. Il gruppo è composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria). Il loro nome, che in danese significa “chiaro di luna”, è stato scelto da Victoria, di origini danesi. Il gruppo ha iniziato a suonare nelle strade della Capitale, trovando gradualmente spazio nel panorama musicale.

La svolta e il successo internazionale

La svolta è arrivata con la partecipazione a X Factor nel 2017, dove, pur non vincendo, hanno ottenuto grande visibilità. È nel 2021 che la band ha raggiunto fama internazionale grazie alla vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Zitti e buoni, e successivamente all’Eurovision Song Contest. La loro musica, un mix di rock, funk e pop, ha conquistato un pubblico vasto e variegato. Con tour internazionali e collaborazioni con artisti di rilievo, i Maneskin continuano a rappresentare una delle band più influenti della scena musicale contemporanea. E ora cosa ne sarà di loro?