Prima il debutto da solista di Victoria De Angelis. Ora quello del leader della band, Damiano David. E i fan sono in subbuglio e si chiedono: i Maneskin si sciolgono? L’avventura insieme del gruppo di musicisti romani che ha conquistato il mondo è giunta alla fine? Gli indizi sono tanti, ma che cosa c’è di vero?

Maneskin, la scelta di Victoria

Il primo indizio riguarda Victoria De Angelis. La bassista della band ha debuttato da solista e a fine agosto ha lanciato GET UP B*TCH! shake ya ass, in collaborazione con la popstar brasiliana Anitta.

Damiano debutta da solista

Ora anche Damiano David è pronto a un progetto da solista. Sul suo profilo Instagram sono comparsi due video. Il primo, dal titolo Everywhere si conclude con una data: 27 settembre. Sarà questo il titolo del suo primo singolo o di un nuovo album?

Damiano cancella i Maneskin dalla sua bio

Ad allarmare i fan è stato, però, un altro particolare. Tanto per cominciare, nel video non c’è alcun riferimento agli altri membri della band. Non solo: Damiano ha anche modificato la sua biografia su Instagram: ora compare solo la data 27 settembre in inglese e non c’è più alcun accenno ai Maneskin.

Leggi anche Victoria dei Maneskin arruolata dai Duran Duran: suonerà nel nuovo album

«Oggi è il primo giorno della mia vita»

Infine, Damiano ha anche pubblicato un secondo video dove le sue parole sembrano non lasciare speranza ai fan. Nel filmato, il cantante dice: «Mi chiamo Damiano David. Sono nato nel 1999, Roma, Italia. Amo la musica, le arti e le donne. Adoro la sensazione dei bei vestiti e il profumo di un buon profumo. Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un mutaforma. Ho girato tutto il mondo per trovare la mia voce, tanto per finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo Damiano David. E oggi, è il primo giorno della mia vita». Che cosa intende dire? Damiano vuole cancellare il suo passato nei Maneskin?

I Maneskin partono in tour

Per ora su un possibile scioglimento non ci sono conferme né smentite. Invece, la band sta per iniziare la seconda parte del Rush! World Tour con date in tutto il mondo: Europa, Australia, Giappone. L’avventura dei Maneskin, dunque, continua. Anche se i due membri più amati della band, Victoria e Damiano, portano avanti progetti paralleli.

Lui lancia un nuovo progetto, lei fa anche la dj in diversi club internazionali e nel 2023 ha collaborato con i Duran Duran suonando in una delle canzoni del loro album Danse Macabre. Thomas Raggi ed Ethan Torchio, invece, per ora non sembrano avere progetti paralleli.

Leggi anche Damiano dei Maneskin e Anitta insieme in un videoclip bollente