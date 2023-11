Damiano dei Maneskin e Dove Cameron escono allo scoperto: il bacio a Sydney

D opo gli avvistamenti delle scorse settimane il frontman dei Maneskin e la cantante e attrice americana non si nascondono più

Damiano David e Dove Cameron escono allo scoperto: il bacio appassionato sulla spiaggia di Sidney, immortalato dal settimanale “Chi”, non lascia spazio a dubbi riguardo alle voci che circolavano da settimane su una relazione sempre più solida tra il leader dei Maneskin e la 27enne attrice di Disney Channel.

Passeggiate mano nella mano e tenere effusioni

“Chi” ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono il 24enne frontman dei Maneskin e Dove Cameron mentre si godono un po’ di relax, tra passeggiate ed effusioni, nella celebre Bondi Beach a Sydney, dove la band romana si è esibita qualche giorno fa, prima di volare a Tokyo per altre tre date del loro RUSH! World Tour .

I primi avvistamenti, ora l’ufficialità

La storia tra i due sarebbe iniziata da qualche tempo. Il primo avvistamento di coppia risale a settembre, al Madison Square Garden di New York, poi a una festa a Los Angeles qualche settimana dopo e infine in Brasile, dove i due erano stati visti uscire insieme dall’Espaco Unimed di San Paolo, al termine di un concerto dei Maneskin.

Chi è Dove Cameron

Nata nel 1996, Dove (all’anagrafe Chloe Celeste) ha iniziato la sua carriera da giovanissima, prima sul palcoscenico e poi sul piccolo schermo, diventando un volto noto di Disney Channel. È apparsa inoltre nelle serie tv “The Mentalist“, “Shameless” e “Agents of S.H.I.E.L.D.S“.

Oltre a essere un’attrice, Dove Cameron è anche una cantante. Il suo singolo “Boyfriend”, diventato virale l’anno scorso su TikTok, ha riscosso un grande successo.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata fidanzata con il collega Ryan McCartan e successivamente con Thomas Doherty.

I flirt di Damiano

Damiano David ha chiuso lo scorso giugno una lunga relazione di sei anni con Giorgia Soleri, influencer e attivista. Dopo la rottura, al cantante romano erano stati attribuiti vari flirt, tra cui quello con Martina Taglienti, amica di Thomas e Victoria dei Maneskin. Il video apparso in rete in cui i due si baciano, ripreso di nascosto in discoteca, aveva accelerato l’annuncio della fine del rapporto con Soleri.

In seguito era circolata voce di una presunta relazione con la modella (ed ex attrice hard) Jessie Andrews, ma nessuno dei due aveva mai confermato nulla.