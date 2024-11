A rivelare la notizia è stato il settimanale americano People: Margot Robbie è diventata mamma. La star del film Barbie ha dato alla luce, in gran segreto, il suo primo figlio con il marito, il produttore cinematografico Tom Ackerley. Ancora non si conosce il nome del bambino, e nemmeno la sua data di nascita. Ma, secondo fonti bene informate, il parto sarebbe avvenuto il 17 ottobre.

Gli acquisti “sospetti” di Tom Ackerley

Per ben due settimane, dunque, Margot Robbie ha tenuto nascosta la nascita del suo bambino. Ma che il piccolo fosse nato, lo avevano capito quasi tutti quando, a metà ottobre, Tom Ackerley è stato avvistato mentre faceva scorta di pannolini eco-sostenibili in un negozio vicino alla casa della coppia, a Venice Beach. Insieme al necessario per il bambino, il produttore cinematografico inglese aveva anche comprato una scatola di sigari e una bottiglia di vino, forse per brindare.

Margot Robbie, la gravidanza svelata a luglio

Margot Robbie ha lavorato per tutta la sua gravidanza in vari progetti. È stata fotografata l’ultima volta in pubblico il 13 ottobre, mentre lasciava uno studio di montaggio a Los Angeles. Una fonte aveva rivelato al magazine People: «Margot non vede l’ora di diventare mamma». La gravidanza di Margot Robbie è stata resa pubblica a luglio. Un mese dopo, a fine agosto, l’attrice si è regalata una romantica vacanza in Sardegna con il marito.

L’amore con Tom

Margot Robbie e Tom Ackerley si sono incontrati per la prima volta nel 2013 mentre lavoravano al film Suite Francese, dove lui era assistente alla regia. La coppia ha poi cementato la relazione quando si è recata insieme ad altri amici in una casa a Clapham, nel sud di Londra. Lei ha riferito: «Sono stati i migliori giorni della mia vita».

Margot Robbie: la paura di amare

Nel 2016, dopo tre anni d’amore, il matrimonio. Oggi Margot Robbie e il marito sono co-produttori di una serie di progetti cinematografici con la loro società di produzione LuckyChap. E dire che, prima di innamorarsi di Tom, l’attrice sembrava refrattaria all’amore. «Ero l’ultima ragazza single. L’idea delle relazioni mi faceva venire voglia di vomitare», aveva confessato alla rivista Vogue.

Poi, però, ha conosciuto il suo futuro marito: «Siamo stati amici per tanto tempo. Ero innamorata di lui, ma pensavo: “Oh, non mi amerà mai”. Mi dicevo: “Non essere stupida e digli che ti piace”. E poi è successo». Ora Margot Robbie è mamma. E i fan non vedono l’ora di vederla con in braccio il suo bambino.

