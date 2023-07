Barbie, Margot Robbie strega il pink carpet londinese

F ari puntati a Londra su Margot Robbie, che interpreta il ruolo dell'iconica bambola Mattel in "Barbie" di Greta Gerwig

Per la premiere europea di “Barbie”, a Londra, Margot Robbie ha sfoggiato un abito con corsetto drappeggiato e strascico laterale in raso, impreziosito da una spilla a forma di rosa con un Orb centrale, firmato Vivienne Westwood Couture. Un outfit ispirato agli Anni ’60 in linea perfetta con lo stile elegante e seduttivo dell’iconica bambola Mattel. L’attrice australiana 33enne, che interpreta Barbie nel film di Greta Gerwig e ne è anche produttrice, ha stregato il pink carpet londinese. Come recita lo slogan del film “(“Lei è tutto – lui è solo Ken”)”, tutti gli occhi erano puntati su di lei. Il film uscirà nelle sale il 20 luglio.

Cast stellare per “Barbie”

“Barbie”, pellicola costata 100 milioni di dollari, vanta un cast stellare. Accanto a Margot Robbie, nota anche per il ruolo di Harley Quinn, figurano Ryan Gosling nei panni di Ken, oltre a artisti del calibro di Will Ferrell, Simu Liu, Michael Cera, Issa Rae, Ncuti Gatwa, Rhea Perlman, America Ferrerra e la già citata Dua Lipa.

Un vestito da sera da “vera” Barbie

In occasione della premiere londinese a Leicester Square, Margot Robbie ha indossato un abito da sera ispirato alla Barbie “Enchanted Evening”: un incredibile outfit in seta rosa pallido impreziosito da una stola in tulle bianco ricamato e guanti da sera abbinati. Questo vestito custom made è una realizzazione speciale dell’abito Moonlight della collezione Vivienne Westwood 2023 Couture: un look che ricorda le statue dell’Antica Grecia. Collana di perle girocollo, elegante acconciatura raccolta, l’attrice australiana ha impersonificato alla perfezione la bambola più famosa del mondo.

“È Barbie fatta da Vivienne Westwood”

“Sono Barbie Enchanted Evening Barbie del 1960 ma fatta da Vivienne Westwood“, ha ironizzato Margot Robbie. “Credo che sia da vedere per capire davvero quanto sia riuscito – ha proseguito l’attrice – c’è, c’è così tanta gioia ed è così divertente. È molto intelligente. Ha molto da dire. È una cavalcata pazza. È visivamente spettacolare. È davvero unico. Non riesco a pensare a un altro film. È questo, è proprio questo”.

La regista: “Lei era oltre la cultura”

La regista e sceneggiatrice Gerwig, già autrice di “Lady Bird” e “Piccole donne”, viene “accusata” di aver trasformato Barbie in un’icona femminista: “Lo penso, davvero non negando che è piena di contraddizioni. Penso che questo fosse parte di ciò che è così interessante di lei, che era, sapete, per certi versi lei era oltre la cultura, per certi versi, lei era dietro di essa, ma è stata tema di conversazione per 64 anni”. “Molto di questo era come tornare ai miei ricordi di Barbie e giocarci, ne ho avute molte di seconda mano da altre bambine ed erano state molto amate prima. Avevano ancora i loro tagli di capelli e tutto. Penso di aver semplicemente tentato di comporre cosa si provava a essere piccoli”.

Margot fra America Ferrara e Ryan Gosling, un Ken in abito verde chiaro

La colonna sonora del film

“Barbie The Album” è l’accompagnamento musicale del film. Anticipato dal singolo “Dance The Night” di Dua Lipa, il brano internazionale più trasmesso dalle radio italiane, al n.5 della classifica di EarOne, “Barbie The Album” contiene anche nuovi brani di una serie di star, tra cui Billie Eilish , Karol G, Nicki Minaj e Ice Spice, Lizzo, Charli Xcx, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid Laroi, Tame Impala, Haim, Gayle e Fifty Fifty feat Kali. Anche la star, Ryan Gosling, si unisce al nutrito elenco di artisti della colonna sonora con la sua canzone originale interpretata come il suo personaggio, Ken. L’album è stato prodotto dal Dj di fama internazionale, artista e produttore vincitore di Oscar, Golden Globe e 7 Grammy, Mark Ronson, e dalla sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva, 3 volte candidata all’Oscar, Greta Gerwig.