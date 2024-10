La villa di Los Angeles in cui è morto Matthew Perry è stata venduta. La residenza, situata nell’esclusivo quartiere di Pacific Palisades, è stata acquistata per 8,5 milioni di dollari da Anita Verma-Lallian, un’imprenditrice e produttrice cinematografica di Scottsdale. L’ultima dimora dell’indimenticato Chandler Bing in Friends, costruita nel 1965 in stile mid-century, si affaccia sugli splendidi panorami dell’oceano.

Varie proprietà di Matthew Perry a Los Angeles

Negli anni precedenti alla sua morte, l’attore ha effettuato numerose transazioni nel mercato immobiliare di Los Angeles, acquistando e vendendo case di grande valore. Poco prima di comprare la villa di Pacific Palisades, aveva messo in vendita la sua proprietà a Malibu, inizialmente richiesta a 14,95 milioni di dollari e venduta infine per 13,1 milioni dopo alcune riduzioni di prezzo.

foto IPA

La tragica scomparsa di Matthew Perry

Perry, che aveva 54 anni, è stato trovato senza vita lo scorso ottobre in una vasca idromassaggio presso la sua villa. La morte, inizialmente attribuita a annegamento, è stata poi chiarita dal medico legale che ha indicato gli effetti letali della ketamina. La battaglia contro la dipendenza di Perry era nota. Nei mesi successivi la sua scomparsa, il suo assistente personale, due medici e altre due persone sono imputate per avergli fornito la sostanza che l’ha ucciso.

L’imprenditrice che ha acquistato la villa

Secondo quanto riporta il New York Times, la nuova proprietaria della villa che fu di Perry è Anita Verma-Lallian, un’imprenditrice e produttrice cinematografica di Scottsdale, Arizona. Assistita da un agente di Christie’s International Real Estate, la donna ha acquistato la casa per 8,55 milioni di dollari tramite un trust a fini di investimento. Fondatrice e CEO di Arizona Land Consulting, Anita Verma-Lallian ha recentemente concluso importanti affari immobiliari. La sua compagnia ha realizzato significativi investimenti in terreno in Arizona e ha venduto una grande proprietà a una startup per 160 milioni di dollari. L’imprenditrice è inoltre fondatrice della Camelback Productions, una società di produzione cinematografica “dedicata ad amplificare le voci delle comunità emarginate”.

La residenza personalizzata da Perry

La villa, che si estende su un terreno di 0,4 acri (1,6 ettari), comprende quattro camere da letto e quattro bagni. Fu sottoposta a importanti ristrutturazioni dallo stesso Perry. Tra le migliorie una jacuzzi e la piscina piscina rialzata con vista sull’oceano e un pipistrello di luci led sul fondo (Perry, fan sfegatato di Batman, spesso si faceva chiamare “Mattman”).

foto IPA

Il ricordo indelebile del Chandler di Friends

La morte della star di “Friends” ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo, gettando nello sconforto i compagni di avventura di Perry e milioni di fan di una serie tv che ha fatto la storia. Solo due anni prima, l’attore era tornato sullo schermo con i suoi ex colleghi, in quello che sarebbe stato il suo ultimo lavoro televisivo.