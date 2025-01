Meghan Markle corre verso il mare vestita di bianco, guarda verso la telecamera, sorride felice. Si china a scrivere 2025 sulla sabbia. È quello che si vede nel primo video che segna il ritorno della duchessa di Sussex su Instagram. La moglie del principe Harry, infatti, è tornata sul social network che aveva lasciato nel 2017, dopo il suo fidanzamento con il secondogenito di re Carlo III.

Addio all’account dei duchi di Sussex

Il ritorno sui social di Meghan Markle non è passato inosservato. Prima di sposare il principe Harry, la protagonista della serie tv Suits aveva un profilo personale dove era seguita da più di tre milioni di persone. Ma aveva dovuto lasciare i social per sottostare alle regole della famiglia reale. L’attrice aveva poi aperto la pagina @SussexRoyal insieme a suo marito. Ma nel 2020, dopo la scelta della coppia di trasferirsi negli Usa e lasciare gli impegni reali, aveva smesso di aggiornarlo.

Il video social di Meghan Markle

Da settimane girava voce che Meghan Markle stesse per riaprire su Instagram un proprio account personale. Per il suo gran ritorno social, la duchessa del Sussex ha scelto il giorno di Capodanno. Il video spensierato dove la si vede correre verso il mare è stato girato su una spiaggia vicino alla villa di Montecito, in California, dove Meghan vive con Harry e i loro due figli. A registrare il filmato è stato suo marito.

Meghan su Instagram senza Harry

Nel video, però, Harry non si vede. Pare che sua moglie abbia, infatti, deciso di tenerlo fuori dalle sue attività social. La coppia porterà avanti i propri impegni di lavoro separatamente, tranne quando avranno da fare qualcosa in comune. Inoltre, Meghan avrebbe deciso di tenere fuori dai social anche i loro figli, che finora ha protetto il più possibile dalla curiosità di fan e dai paparazzi.

Il sostegno delle celeb

Prima di pubblicare il video girato da suo marito, Meghan ha disabilitato la possibilità di commentare il post. Ma personaggi famosi come Serena Williams, Chrissy Teigen e altre celeb hanno espresso il loro apprezzamento con un like.

Il collier di Meghan Markle

La foto del profilo è uno scatto di Meghan sorridente in bianco e nero e con i capelli sciolti. A scattarla è stato l’amico fotografo Jake Rosenberg. Nell’immagine, la duchessa di Sussex indossa un abito estivo in jersey color panna di Khaite, un brand new yorkese molto amato dalle celeb, e un collier di diamanti. Si tratta del modello Baby Reverse Water Drop Diamond di Logan Hollowell. La collana, ispirata all’elemento dell’acqua e realizzata in oro giallo o bianco, quasi 22mila euro.

L’account attivato nel 2022

Pare che la duchessa avesse avviato l’account nell’agosto del 2022 in vista del suo podcast su Spotify Archetypes, poi cancellato dopo una stagione. L’attrice starebbe pianificando un grande ritorno sulla scena per il 2025. Oltre a un servizio di streaming su cucina, giardinaggio e intrattenimento, lancerà il marchio American Riviera Orchard, che aveva anticipato nel marzo 2024.

Leggi anche Meghan Markle in difficoltà e nessuno l’aiuta: cosa succede