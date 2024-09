Una vacanza con gli amici per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. A organizzarla è stato il principe Harry, che però anche questa volta partirà senza sua moglie, Meghan Markle. Che ci sia aria di crisi nella coppia principesca?

I 40 anni del principe Harry

In realtà, lo stesso principe Harry ha provato a sminuire i rumors scatenatisi quando si è diffusa la notizia che sarebbe partito senza Meghan. Il duca di Sussex ha, infatti, spiegato di essere entusiasta per il fatto che compirà 40 anni il 15 settembre. Poi ha aggiunto che sta pianificando una festa con la famiglia e con gli amici.

Harry, dunque, è pronto a celebrare il suo compleanno con la sua famiglia nella villa di Montecito, in California. E solo dopo avere trascorso del tempo con sua moglie e i figli Archie e Lilibet, partirà per le vacanze con un gruppo di amici intimi.

Il regalo più bello

Il principe Harry ha raccontato i suoi progetti alla Bbc e ha spiegato che quest’anno il suo compleanno sarà migliore di quando compì 30 anni. All’epoca, infatti, aveva appena chiuso la relazione con Cressida Bonas. Solo due anni dopo incontrò Meghan Markle.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto quale regalo vorrebbe ricevere per il suo compleanno, il principe ha risposto di averlo già avuto: i suoi due figli piccoli. Ha detto: «Diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita, oltre ad affinare la mia concentrazione in tutto il mio lavoro. Essere padre è una delle più grandi gioie della vita e mi ha solo reso più motivato e più impegnato a rendere questo mondo un posto migliore».

Il viaggio di Harry senza Meghan

Quanto al viaggio che sta ha organizzato con i suoi amici più intimi, Harry dovrebbe recarsi a Cold Spring Trail, in California. Una fonte ha rivelato all’Express che la destinazione «ha molti ruscelli in cui la gente si tuffa regolarmente, ma ci sono anche molti serpenti e altri animali selvatici con cui fare i conti, come i grandi felini. Harry e i suoi amici vivranno davvero una bella esperienza all’aria aperta durante lunghe escursioni. Speriamo che portino una guida esperta».