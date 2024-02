Miriam Leone criticata dagli hater: “Vuoi far credere che non ti aiuta nessuno con tuo figlio?”

D iventata mamma a fine dicembre, l'ex Miss Italia si è attirata le critiche degli haters per una frase condivisa su Instagram

Una foto in cui si mostra uscita dalla doccia con l’asciugamano che le raccoglie i capelli appena lavati: “Quando ti tengono un attimo il bambino e riesci a fare una doccia con shampoo”. Tanto è bastato a Miriam Leone per attirarsi una pioggia di critiche e commenti non certo lusinghieri dai followers più maligni.

La “nuova” Miriam Leone

Miriam Leone ha dato alla luce il primogenito Orlando a fine dicembre 2023. Da allora, sui suoi profili social sono spuntati post e storie che documentano la vita del nuovo arrivato in famiglia. Apprezzata da milioni di italiani come attrice e modella, l’ex Miss Italia ha sempre attirato commenti più che positivi dei followers, che in questi due mesi stanno imparando ad apprezzare anche il lato materno di Miriam. Almeno fino a quest’ultimo post…

La foto “incriminata”

La vita da mamma è impegnativa, si sa, soprattutto durante i primi mesi di vita del bambino. E Miriam Leone, come tante neomamme, fatica a trovare un po’ di tempo per prendersi cura di sé. La foto post doccia su Instagram aveva proprio questo intento, cioè quello di condividere le fatiche di una mamma alle prese con pannolini, omogeneizzati e poppate. Niente di strano fin qui, ma quella frase postata accanto alla foto ha evidentemente indispettito alcuni followers che non hanno mancato di prendere di mira l’attrice.

Le critiche degli haters a Miriam Leone

La foto, all’apparenza innocua, ha scatenato alcuni commenti negativi, complice anche il ritorno al lavoro di Miriam Leone, impegnata alla sfilata di Etro in occasione della Fashion Week milanese. C’è chi ha fatto notare come fosse del tutto improbabile che l’attrice avesse problemi comuni invece a tante mamme: “Ma raccontala a qualcun altro, non ci credo che non abbia nessun aiuto” è il commento più gettonato all’immagine postata sui social.

Il messaggio alle neomamme

A due mesi dal parto Miriam Leone si è presa una piccola pausa dal suo Orlando in occasione della Settimana della Moda a Milano. L’ex Miss Italia ha partecipato alla sfilata di Etro, Maison che in tante occasioni ha curato i suoi look. Il tutto documentato sui social, con tanto di messaggio di incoraggiamento alle neomamme: “Primo trucco (strafigo) per il primo evento di lavoro post parto… in questa fase in cui non ci si vede o sente sempre al top è un bel regalo! Ricordate che nella vita ci sono momenti che ti senti (e magari sei…) crisalide e momenti che ti senti farfalla… e va bene così”.