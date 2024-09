Nicole Kidman rompe il silenzio dopo la tragica scomparsa della madre 84enne Janelle, che l’ha costretta a lasciare anticipatamente il Fetival del cinema di Venezia.

Il messaggio di Nicole Kidman

In un post sul suo profilo Instagram, l’attrice premio Oscar ha pubblicato una serie di foto di momenti felici della sua famiglia, in cui compaiono la sorella Antonia e la loro amata mamma. «Io e mia sorella – scrive la Kidman – insieme alla nostra famiglia, vogliamo ringraziarvi per l’ondata di amore e gentilezza che abbiamo sentito questa settimana. Ogni singolo messaggio che abbiamo ricevuto da coloro che hanno amato e ammirato nostra Madre ha significato per noi più di quanto riusciremo mai a esprimere. Grazie, da parte di tutta la nostra famiglia, per aver rispettato la nostra privacy mentre ci stiamo prendendo cura l’uno dell’altro».

Il cordoglio di colleghi e amici

La notizia della morte della madre di Nicole Kidman ha suscitato profondo cordoglio e vicinanza nei confronti dell’attrice e della sua famiglia. Molti i messaggi da parte dei colleghi, a lei vicini in questo momento così doloroso.

«Mi dispiace tanto per la vostra perdita, Nicole. Prego per te la tua famiglia», commenta Michelle Pfeiffer.

Naomi Watts scrive: «Mando amore a entrambe. Mi dispiace tanto per la vostra perdita. Vostra mamma, meravigliosamente vivace, mancherà a così tante persone. Spero che ora si sia riunita serenamente a vostro papà (Antony Kidman è morto per un infarto all’età di 75 anni, nel 2014, ndr) vi voglio bene».

E Lenny Kravitz, che con Kidman ebbe una relazione nel 2003, aggiunge: «Le mie più sentite condoglianze a te e alla tua famiglia. Sono stato fortunato ad averla conosciuta. Riposa in pace».

Kidman assente alla premiazione a Venezia

Nicole Kidman, Coppa Volpi a Venezia per la sua interpretazione nel film Babygirl, ha immediatamente lasciato il Lido dopo aver ricevuto la drammatica notizia, affidando alla regista Halina Reijn il compito ritirare il premio e annunciare le ragioni della sua assenza alla cerimonia: «Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi. Questo premio è per lei. Mi ha plasmata, mi ha guidata e mi ha creata. Sono più che grata di poter dire il suo nome a tutti voi attraverso Halina».