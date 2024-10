Una grande tragedia ha colpito il mondo della musica: Liam Payne degli One Direction è morto precipitando dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. La notizia ha sconvolto i fan della famosa boy band britannica. Tanto più che arriva poche settimane dopo che si era diffusa l’indiscrezione su una possibile reunion del gruppo. Ancora non ci sono certezze su come il cantautore e chitarrista sia caduto da un balcone dell’albergo. La polizia sta indagando.

Il viaggio in Argentina

Liam Payne, che aveva 31 anni, era ospite dell’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La polizia di Buenos Aires è stata allertata da una chiamata di emergenza dove si indicava la presenza di un «uomo aggressivo» probabilmente sotto effetto di alcol e droghe.

L’agenzia di stampa AP ha diffuso un audio dove si sente il direttore dell’hotel che chiede aiuto al 911 dicendo di avere «un ospite sopraffatto da droghe e alcol. Sta distruggendo l’intera stanza e, beh, abbiamo bisogno che mandiate qualcuno, per favore». Man mano che la telefonata prosegue, si avverte che la voce del direttore si fa sempre più ansiosa. L’uomo dice, infatti, che nella stanza c’è un balcone.

Liam Payne precipitato dal terzo piano

Gli agenti della stazione di polizia 14 B della capitale argentina si sono precipitati nell’hotel, ma al loro arrivo hanno trovato il corpo dell’ex One Direction che era precipitato dal terzo piano dell’edificio al 6092 di Costa Rica Street. Il Servizio medico di emergenza ha poi confermato la morte.

Da quanto accertato finora, Liam Payne era arrivato in Argentina all’inizio di questo mese per assistere al concerto del suo ex compagno di band Niall Horan. Si trovava nell’hotel Casa Sur da domenica scorsa. Era solo ed è rimasto nell’albergo fino a mercoledì pomeriggio, quando è avvenuta la tragedia. Il portavoce dei soccorritori, che sono stati chiamati subito, ha dichiarato al canale tv TN che il cantante è precipitato per circa tredici o quattordici metri e ha riportato «gravissime lesioni incompatibili con la vita». Ha aggiunto: «Non c’era alcuna possibilità di rianimazione».

Morte accidentale o suicidio?

Al momento la polizia sta indagando per accertare se si sia trattato di una morte accidentale o di suicidio. Proprio mezz’ora prima di precipitare dal balcone Payne aveva pubblicato su Snapchat una foto dove appare felice con la sua compagna, l’influencer Kate Cassidy, mentre si guardano allo specchio. Si tratta di una immagine scattata lo scorso agosto.

Gli ultimi post di Liam Payne

Altri post degli ultimi momenti di vita di Payne lo mostrano mentre pranza nella sua stanza d’albergo, dove rivela che la coppia si è “svegliata all’una di pomeriggio ogni giorno” e ha scelto Forrest Gump come costume per Halloween. Un altro selfie reca la didascalia: «Bella giornata in Argentina». Poi una foto del suo hotel, con la scritta: «Felice di aver avuto un po’ di tempo libero», seguito da un’emoji a forma di cuore.

Il successo con gli One Direction

Nato il 29 agosto del 1993, Liam James Payne ha iniziato la sua ascesa nell’industria musicale nel 2010 partecipando al talent show X Factor, dove una dei giudici, Nicole Scherzinger, gli suggerì di mettere in piedi una band. Da qui la nascita del famoso gruppo One Direction, composto da Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Nel 2011 il loro primo album in studio, Up All Night. Tra il 2012 e il 2015 ll’uscita dei due cd Take Me Home e Midnight Memories, che li hanno resi famosi in tutto il mondo.

La carriera da solista

Nel 2016, dopo che la boy band si è separata, Liam Payne ha proseguito la sua carriera da solista, durante la quale ha prodotto successi come Strip That Down, Get Low e Stack It Up. Nel 2020 ha lanciato il suo primo tour mondiale. Ma non è riuscito a gestire il successo.

Liam Payne, il cordoglio dei fan

Secondo quanto riporta la stampa britannica, la fama lo ha portato a sviluppare disturbi mentali come agorafobia, ansia e alcolismo. Il cantante ha cercato di superare le sue dipendenze entrando in riabilitazione quando ormai la band si era separata e lui era diventato papà di un bambino, Bear, avuto dalla cantante britannica Cheryl Tweedy.

La notizia della sua morte ha generato un’ondata di cordoglio sui social media, dove da ore i suoi colleghi e i fan stanno pubblicando messaggi, foto e video che lo ricordano. La strada di fronte all’hotel di Buenos Aires dove è avvenuta la tragedia è piena di fan in lacrime che depongono fiori e biglietti.

