Da tempo circolavano voci di crisi tra Paola Turci e Francesca Pascale. Ora però sembrerebbe che la loro storia d’amore, iniziata nel 2020 e sancita con il matrimonio celebrato due anni più tardi, sia davvero arrivata al capolinea.

Dagospia: «Omologato l’accordo di divorzio»

Il sito Dagospia riporta: «Il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio. Ora gli atti verranno trasferiti al comune di Montalcino». Proprio qui, due anni fa, riferisce ancora Dagospia, la 39enne ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana (59 anni) si erano sposate alla presenza di un ristretto numero di parenti e amici, aggiungendo che l’unione tra le due si è definitivamente conclusa «con un accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, omologato dalla Procura di Firenze».

Rottura Turci-Pascale: le indiscrezioni

Qualche settimana fa il sito diretto da Roberto D’Agostino aveva anticipato l’insorgere dei problemi tra le due. In particolare, secondo alcune indiscrezioni filtrate dagli entourage della coppia, litigi e ripicche si erano fatte più consistenti nell’ultimo periodo. A Paola Turci non sarebbe piaciuta la frase rivolta da Francesca Pascale alla giornalista Francesca Fagnani durante l’ospitata a Belve: «Adesso ti posso corteggiare? Ah no, sono sposata, non posso». Una battuta cui aveva fatto prontamente seguito la risposta della cantautrice romana via social: «Non sono gelosa, ma…» con tanto di emoji con gli occhiali scuri.

È stata quindi la volta della Pascale che si sarebbe mostrata infastidita da alcuni complimenti e dall’abbraccio di Paola Turci alla ventenne attrice Valentina Dispari durante il Festival Procida. Tutti segnali che, se confermati, celerebbero un certo malumore tra le due protagoniste della vicenda.

La storia d’amore

La storia tra Francesca Pascale e Paola Turci ha inizio durante una tappa del tour “Viva da morire” di Paola Turci a Torino. Un incontro, il primo, che sembra uscito da una sceneggiatura cinematografica. Francesca Pascale era presente al concerto come fan della cantante che, salita sul palco per esibirsi, si era immediatamente accorta della presenza della futura compagna tra il pubblico. L’atmosfera si è caricata di un’energia particolare quando a inizio concerto è improvvisamente mancata l’elettricità e per cinque minuti Paola Turci ha cantato al buio, senza microfono. Un gesto che ha profondamente colpito Francesca Pascale. Al termine della serata le due si sono presentate e conosciute, per poi fidanzarsi e unirsi civilmente sugellando un amore che pareva più che mai saldo.