“People from Cecchetto”, su Rai 1 il documentario dedicato al grande talent scout

M ercoledì 13 dicembre in prima serata su Rai 1 il documentario dedicato a uno dei più grandi talent scout italiani

Claudio Cecchetto, personaggio eclettico e visionario, tra i più importanti talent scout dello spettacolo italiano. A lui Rai 1 dedica la prima serata di mercoledì 13 dicembre, con il documentario “People from Cecchetto“.

L’eclettico “visionario”

Claudio Cecchetto, uno di quelli che a differenza di tanti ingegnosi personaggi che immaginano scenari e proiettano fantasie che mai vedranno la luce, le sue brillanti visioni le realizza per davvero. Come dimostra la sua storia. Sulla carta d’identità, alla voce professione, non c’è abbastanza spazio per definire quello che Cecchetto ha fatto e tutt’ora fa: deejay, presentatore televisivo, promoter di eventi, fondatore di una radio, produttore discografico, manager e perfino cantante.

Il numero uno dei talent scout

Tuttavia, se dovessimo trovare per forza una definizione sintetica delle attività̀ di Cecchetto, una parola che riassuma tutto, forse su quella carta d’identità̀ dovremmo scriverci talent scout. Sì, perché Claudio Cecchetto è considerato – da generazioni diverse, a ragion veduta – uno dei più importanti scopritori di talento dello spettacolo italiano.

La scuderia di Claudio Cecchetto

Talent scout innanzitutto di sé stesso, perché́ la sua vita è stata una continua scommessa tra sé e la sua voglia di trasformare le visioni in realtà̀. E poi, soprattutto, di tantissimi personaggi. L’elenco dei nomi che devono alla sua intuizione e alla sua perseveranza l’inizio di una fortunata carriera è impressionante: da Gerry Scotti a Fiorello, da Amadeus a Jovanotti, da Max Pezzali a Fabio Volo, da Sabrina Salerno a Leonardo Pieraccioni, solo per citarne alcuni.

Ricordi e aneddoti per raccontare Claudio Cecchetto

E sarà proprio la testimonianza di questi artisti a tracciare le linee che definiscono la personalità di Claudio Cecchetto attraverso un collage di ricordi, racconti e aneddoti, che andranno a completare la versione che il protagonista del documentario darà di sé stesso in un’intervista inedita. La musica degli anni Ottanta e Novanta farà da coinvolgente cornice a un racconto biografico capace di raccontare due decenni dello spettacolo italiani.

Il documentario su Rai 1

Nel documentario in onda in prima serata mercoledì 13 dicembre su Rai 1 interverranno: Amadeus, Massimo Bernardini, Claudio Cecchetto, Mapi Danna, Carlo Conti, Francesco Facchinetti, Rosario Fiorello, Lorenzo Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno, Gerry Scotti, Fabio Volo e Maria Volpe.