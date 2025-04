Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma, dove li attende un programma fitto di impegni. Tra l’incontro con Sergio Mattarella e quello con Giorgia Meloni, chissà se riusciranno a ritagliarsi anche un momento romantico visto che il 9 aprile ricorre il 20esimo anniversario di nozze. Recentemente le condizioni di salute del sovrano, provato dalla chemioterapia, hanno messo in forse il viaggio ma alla fine i piani non hanno subito variazioni.

Le condizioni di salute di re Carlo

Re Carlo arriva in Italia dopo un breve ricovero in ospedale negli ultimi giorni di marzo. Gli effetti collaterali delle cure anti-cancro alle quali si sta sottoponendo l’hanno costretto a uno stop forzato. Ha annullato una serie di impegni, tra cui una visita a Birmingham, ma per fortuna il viaggio in Italia non ha subito cambiamenti di programma.

L’arrivo a Roma di re Carlo e della regina Camilla

«Mentre iniziamo la nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un posto così speciale e con persone così meravigliose!» hanno scritto sulla loro pagina social re Carlo e la regina Camilla. La coppia è atterrata a Ciampino il 7 aprile con l’aereo scortato da due caccia F-35 dell’Aeronautica Militare italiana. Lei elegantissima con un abito blu in crepe con decorazioni in tinta, lui in gessato con un guizzo di rosa cipria nei dettagli. «Siamo felici di essere qui», hanno confermato. La prima serata dopo il loro arrivo a Roma, l’hanno trascorsa a villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia.

Il programma serrato

Per re Carlo e la regina Camilla in programma l’8 aprile l’incontro con Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, insieme alla figlia Laura Mattarella, accoglierà la coppia nel Cortile d’Onore per dirigersi poi al Colosseo. Il giorno successivo i due capi di Stato interverranno al seminario Energia pulita per la crescita, all’interno della Pelanda nel quartiere Testaccio. Successivamente il sovrano incontrerà la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili e più tardi interverrà a Montecitorio davanti alle Camere riunite, e potrebbe anche sorprendere tutti parlando in Italiano. Per la serata, Carlo e Camilla hanno appuntamento al Quirinale per il pranzo di Stato offerto in loro onore da Mattarella, al quale parteciperanno le alte cariche dello Stato. Il 10 aprile, il Re e sua moglie si sposteranno a Ravenna dove visiteranno la tomba di Dante e al museo di Byron, e parteciperanno alla cerimonia dell’80esimo anniversario della liberazione della provincia di Ravenna. La cerimonia di congedo è programmata all’aeroporto di Forlì.

L’anniversario di nozze

Probabilmente, se non si fosse verificata l’occasione della visita ufficiale, Carlo e Camilla avrebbero ugualmente scelto l’Italia per celebrare in maniera informale il loro 20esimo anniversario di nozze. La coppia c’era già stata molte volte in passato (alcune delle quali in segreto), sempre collezionando ricordi positivi. E del resto per una ricorrenza così speciale era d’obbligo scegliere una meta che lo fosse altrettanto. I due si sono sposati con rito civile il 9 aprile 2005 a Windsor, dopo essersi fidanzati ufficialmente il 10 febbraio dello stesso anno. Il loro legame però andava avanti da decenni, con scandalo e imbarazzo per la Corona. Si sono conosciuti nel 1970 e subito innamorati, ma lei non sembra essere la candidata giusta poiché già divorziata. La relazione è continuata in segreto anche dopo le nozze di Carlo con Lady Diana. Oggi si amano ancora come il primo giorno.