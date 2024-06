D al Palazzo non arrivano notizie aggiornate sullo stato di salute della principessa del Galles, ma qualcuno avanza ipotesi sul suo futuro

Sono ormai mesi che Kate Middleton non appare in pubblico, fatta eccezione per una foto con i figli e un video in cui annunciava al mondo di avere un tumore e di essere in cura per guarire. Dalla famiglia reale non arrivano notizie aggiornate sulle condizioni di salute della principessa del Galles, ma secondo indiscrezioni potrebbe non tornare mai più al suo ruolo reale.

L’indiscrezione su Kate Middleton

L’ultima informazione su Kate Middleton arriva da una fonte che ha parlato al magazine statunitense Us Weekly. Secondo una persona che ha chiesto di rimanere anonima la moglie di William “potrebbe non tornare mai più a ricoprire il ruolo reale” che aveva prima della malattia. La principessa starebbe, infatti, “rivalutando quello che sarà in grado di fare quando tornerà”. E infatti “le sue funzioni potrebbero essere molto diverse”.

Il ritorno agli impegni pubblici

Una seconda fonte ha svelato, sempre alla rivista americana, che “il recupero di Kate sta andando bene. Non riesce a vedere molte persone perché potrebbe ammalarsi e non vogliono che venga compromessa la sua salute. Ma è attiva“. Quello che al momento sembra certo è che Kate non tornerà agli impegni pubblici almeno fino al prossimo autunno, o comunque fino a quando non avrà il via libera dei medici che la seguono.

Possibile passaggio di consegne

In virtù delle sue attuali condizioni qualcuno ipotizza che Kate potrebbe essere addirittura sostituita. Ma da chi? Dalla cugina Beatrice di York, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea, l’ultimogenito della regina Elisabetta II. Ma questa resta soltanto una possibilità, non confermata dalla famiglia reale.

L’annuncio della malattia di Kate

A marzo Kate Middleton aveva rivelato con un video diffuso sui social di avere un cancro. La principessa, seduta su una panchina nel giardino della tenuta di Windsor, aveva spiegato: “Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”. A gennaio era stata sottoposta a un “importante intervento all’addome”, sembrerebbe operata da un’equipe medica italiana del Policlinico Gemelli, e poco dopo ha iniziato la chemioterapia.