Durante una serata che già prometteva di essere memorabile, il Met Gala 2025 ha regalato un’altra notizia destinata a far parlare a lungo: Rihanna e A$AP Rocky sono in attesa del loro terzo figlio. A confermarlo è stato proprio il rapper, intervenuto da co-presidente dell’evento, mentre sfilava sul celebre red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York e il pancione della cantante che non ha lasciato dubbi. «È una sensazione fantastica», ha dichiarato con entusiasmo ai giornalisti presenti, visibilmente emozionato per il nuovo arrivo in famiglia.

Indiscrezioni sulla gravidanza di Rihanna confermate

La coppia, tra le più chiacchierate del panorama internazionale, ha così ufficializzato le indiscrezioni che già circolavano da qualche giorno. Alcuni scatti recenti di Rihanna a passeggio per le vie di New York avevano, infatti, messo in evidenza un pancione che non lasciava spazio a troppi dubbi. Se mancava una conferma ufficiale, questa è arrivata puntuale sul tappeto rosso della manifestazione fashion più seguita dell’anno.

Le parole di A$AP Rocky

«È il momento di mostrare al mondo cosa stavamo preparando – ha scherzato A$AP Rocky, lasciandosi andare a qualche commento più personale -. Siamo felici e lo sentiamo anche da parte delle persone. È amore, nient’altro che amore». Parole che testimoniano la serenità del momento e la volontà della coppia di condividere la gioia con il pubblico.

Annuncio in grande sul red carpet

Rihanna, che non aveva ancora fatto la sua comparsa al gala nel momento dell’annuncio, non è nuova a rivelazioni ad alto impatto. La seconda gravidanza, infatti, era stata resa pubblica in occasione dell’halftime show del Super Bowl 2023, quando la popstar barbadiana si era esibita con il pancione in bella vista. Il loro secondo figlio, Riot Rose, è nato nei mesi successivi, mentre il primogenito, RZA, è venuto al mondo a maggio 2022.

Il look di Rihanna al Met Gala 2025

La cantante e imprenditrice di 37 anni ha sfilato sul red carpet con addosso un completo Miu Miu attillatissimo con il pancione ben visibile, stivali al ginocchio coordinati, una stola di pelliccia marrone e un cappello cloche nero, il tutto immortalato in un ritratto pubblicato su Instagram.

