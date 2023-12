Robert Pattinson si sposa, l’ex “vampiro” presto papà

L a star di Twilight ha messo la testa a posto. Presto sposerà la fidanzata Suki Waterhouse, che aspetta il loro primo bambino. Ecco tutto quello che sappiamo

Ha fatto innamorare milioni di ragazzine. E adesso Robert Pattinson si sposa e diventa papà. Proprio così. A rivelare che l’ex vampiro di Twilight andrà presto all’altare è stato il settimanale americano People, riportando le parole di una fonte molto vicina all’attore e alla sua compagna, Suki Waterhouse: “Sono fidanzati. Entrambi vogliono sposarsi. È importante per loro”.

Robert Pattinson presto papà

Era stata proprio Suki Waterhouse, alla fine dello scorso mese di novembre, a rivelare di aspettare un bambino, dopo settimane di rumors. La modella e cantante britannica ha annunciato la sua gravidanza durante una performance a un festival musicale in Messico.

I pettegolezzi erano iniziati qualche settimana prima, agli inizi di novembre, quando la coppia era stata paparazzata durante un’escursione. Suki Waterhouse nascondeva un pancino sospetto. Da qui un fiorire di gossip e indiscrezioni.

Un amore lungo cinque anni

Robert Pattinson e Suki Waterhouse stanno insieme da cinque anni. Per lungo tempo hanno tenuto nascosta la loro relazione, poi sono andati a convivere in una bellissima casa a Londra.

“Sono così felice, non avrei mai immaginato che potesse succedere”, aveva detto la cantante. Robert Pattinson, invece, non ha mai parlato pubblicamente della sua relazione con la fidanzata. Forse perché è ancora scottato dalla troppa attenzione ricevuta quando, durante la saga di Twilight, era fidanzato con la collega Kristen Stewart.

Infatti, nell’aprile del 2019 l’attore aveva spiegato al Sunday Times: “Se lasci entrare le persone nella tua storia, questo svaluta l’amore. Se uno sconosciuto per strada ti chiedesse della tua relazione, lo riterresti estremamente scortese, vero?”.

Robert Pattinson sta per sposarsi

Ora, però, il bell’attore si sposa. Una fonte bene informata ha riferito al magazine People che Robert Pattinson, 37 anni, “si sente molto fortunato” ad avere conosciuto Suki Waterhouse. E che “non vede l’ora di diventare papà”.

I portavoce delle due star non hanno ancora commentato le indiscrezioni sul matrimonio. La coppia è stata vista fare una passeggiata lunedì scorso a Londra, dove la star di Daisy & the Six, 31 anni, ha sfoggiato il pancione nudo sotto un top corto. Al dito aveva un anello di diamanti.

Una coppia innamorata

Robert Pattinson e Suki Waterhouse hanno fatto il loro debutto come coppia sul tappeto rosso nel dicembre del 2022, a una sfilata di moda in Egitto.

Lei ha detto al Sunday Times: “Sono sempre incredibilmente emozionata quando vedo apparire il suo nome sul mio telefono, o anche un messaggio, e penso che lui provi lo stesso per me. Abbiamo sempre così tanto da dire e lo trovo divertente”.