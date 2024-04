Sarah Jessica Parker: “Permetto alle mie figlie di mangiare le torte”

S arah Jessica Parker e il rapporto con la propria alimentazione e quella delle sue gemelle: "Da bambina mi proibivano lo zucchero, le mie figlie possono mangiare torte e biscotti, non voglio che abbiano una relazione antagonista con il cibo"

Nonostante i ripetuti inviti delle autorità sanitarie a limitare il consumo di zucchero da parte dei bambini, Sarah Jessica Parker va in controtendenza. L’attrice di “Sex And The City”, 59 anni, lascia che le sue figlie gemelle, di 14 anni, “mangino tutte le torte e i biscotti che desiderano”. Il motivo? Quando era bambina i suoi genitori le vietavano lo zucchero.

Tre figli con Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker, sposata all’attore Matthew Broderick dal 1997, ha avuto un figlio nel 2002, James Wilkie, e successivamente due gemelle, Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, nate nel 2009 tramite gestazione per altri. L’attrice ha rivendicato l’importanza che le sue figlie abbiano un rapporto sano con il cibo.

“Non voglio che vedano il cibo come un nemico”

Durante un’intervista al podcast “Ruthie’s Tabel 4”, Sarah Jessica Parker ha detto: “Quando ho avuto le ragazze, non volevo che avessero una relazione antagonista con il cibo e che lo vedessero come un nemico”. “Quando ero piccola – ha spiegato l’attrice – non ci era permesso avere zucchero in casa, cioccolata o biscotti. Quindi, ovviamente, nel momento in cui ce ne siamo andati abbiamo comprato un sacco di torte e biscotti, e non volevo che accadesse a loro la stessa cosa”. “Nella nostra casa – ha aggiunto – abbiamo torte e biscotti e di conseguenza sei portato a sviluppare un rapporto migliore con il cibo”. “Le mie figlie avranno le misure che avranno e, si spera, saranno in buona salute. Sono sportive, amano il cibo e hanno palati diversi”, ha concluso l’attrice augurandosi che le due ragazze mantengano la “gioia per il gusto.”

Dove mangia Sarah Jessica Parker quando è in viaggio

Sarah Jessica Parker ha rivelato l’abitudine di cucinare ogni giorno con il marito: “Matthew cucina, entrambi cuciniamo ogni singolo giorno e ceniamo in famiglia ogni sera”, ha detto l’attrice che si è soffermata sulle sue abitudini alimentari in occasione dei viaggi all’estero: evita i ristoranti blasonati suggeriti dal personale degli hotel e cerca i locali tipici del luogo chiedendo direttamente ai dipendenti degli alberghi. “Li seguo letteralmente fino a casa. – ha detto l’attrice – E vedo dove vivono, le loro comunità e i loro ristoranti. Ed è lì che vado e faccio acquisti”.

Sarah Jessica Parker in scena a Londra

L’attrice americana si trova attualmente a Londra dove sta mettendo in scena assieme al marito la commedia “Plaza Suite”. La terza serie di “Sex and the City, And Just Like That” è stata confermata nell’estate dello scorso anno e dovrebbe essere rilasciata nel 2025.