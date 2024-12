Ennesima puntata di successo di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani. Tra gli intervistati della trasmissione andata in onda il 3 dicembre c’è stata Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e da pochi anni un personaggio televisivo. Tra i suoi principali lavori sul piccolo schermo c’è la partecipazione al Grande Fratello come opinionista e la sua recente esperienza a Ballando con le stelle. La Bruganelli ha raccontato con sincerità e trasporto gioie e dolori della sua vita e della sua carriera, facendo importanti rivelazioni sulla fine delle nozze e non rinunciando a qualche frecciatina a Laura Freddi e alla trasmissione di Milly Carlucci.

Paolo Bonolis tradito dalla Bruganelli

Sulla fine del matrimonio pluridecennale con Paolo Bonolis, la Bruganelli ha svelato: «Nel vostro matrimonio chi ha tradito di più?», ha domandato Francesca Fagnani. Senza indugi, l’intervistata ha risposto: «L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene…». La Bruganelli ha sottolineato di aver confessato i tradimenti per egoismo, per togliersi un peso, pur sapendo di dare un dolore a Bonolis.

La frecciatina a Laura Freddi

Ai microfoni di Belve, Sonia non ha risparmiato qualche frecciatina a Laura Freddi, ex compagna di Bonolis. «Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…». A quel punto Fagnani ha fatto notare: «Non vi siete mai amate molto». E Bruganelli: «Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi ci mettono una…». «Insomma, dopo di lei il diluvio?», ha incalzato la conduttrice. «Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe”, ha detto la Bruganelli e la conduttrice ha chiuso con una battuta alla sua ospite: «È proprio tremenda lei…».

La replica dell’ex di Bonolis

Quasi immediata la replica di Laura Freddi. «Sonia Bruganelli dice che io mi farei pubblicità parlando di lei in tv. Ma io faccio questo mestiere da quarant’anni e Sonia è arrivata solo oggi a Ballando con le stelle». La showgirl ha poi spiegato: «Forse Sonia pensa che io sia contenta che lei e Paolo si siano lasciati. In realtà io e Bonolis ci siamo amati negli anni Novanta, cioè una vita fa. Speravo che dopo il Gf con Sonia potessimo diventare amiche. Lei mi aveva regalato le scarpe e io alcuni oggetti delle mie linee di produzione. Ci siamo viste poco, ma era scattata per me una sintonia. Poi, un giorno, lei ha smesso di rispondere ai miei messaggi. Se l’ho criticata sui social a proposito di Ballando l’ho fatto sempre in modo ironico e bonario. Non pensavo davvero che potesse prendersela così». Con un po’ di rammarico ha poi proseguito: «Pensare che io e lei avevamo una certa complicità. A proposito di Bonolis, ad esempio, avevamo scoperto che faceva ad entrambe gli stessi doni, stessi libri. Se Sonia aveva tutte queste cose da dirmi poteva farmi una telefonata e avremmo risolto tra noi pacificamente».

La polemica della Bruganelli con Ballando con le stelle

Durante l’intervista con la Fagnani non è ovviamente mancato un riferimento a Ballando con stelle, con relative polemiche. La Bruganelli ha, infatti, lanciato diverse accuse alla trasmissione di Milly Carlucci. «A Ballando con le Stelle hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io». L’ex di Bonolis ha sostenuto che sia stata penalizzata nel ballo: «Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mentre botta e risposta co la giuria durava un sacco. Non interessava come miglioravo nel ballo. Le polemiche hanno funzionato più di sempre», assicurando così il successo della trasmissione. «Lei vuole dire che è stato costruito tutto apposta?», ha chiesto la Fagnani. «Certo, è ovvio», ha replicato l’intervistata.