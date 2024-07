Il principe dei rimpianti. Così i tabloid britannici e americani hanno iniziato a chiamare Harry, il secondogenito di re Carlo III. Pare che il rampollo, da quando si è trasferito negli Stati Uniti, non sia affatto felice. “Sente la mancanza dei suoi amici”, ha rivelato l’esperto reale Tom Quinn al Mirror. Ha aggiunto: “Non li vede più perché a loro non piace sua moglie Meghan Markle”.

“Meghan non piace agli amici di Harry”

Tom Quinn ha anche aggiunto che il principe Harry “è sempre più annoiato e guarda oltre l’Atlantico, dove vive ancora la maggior parte dei suoi compagni di scuola e dell’esercito. Non li vede mai, perché non vanno a trovarlo negli Stati Uniti in quanto trovano Meghan una persona ‘difficile’“.

Il matrimonio senza Harry

Il principe Harry attualmente vive a Montecito, in California, con sua moglie Meghan Markle, 42 anni, e i loro due figli: il principe Archie, 5, e la principessa Lilibet, 3. Proprio un mese fa, uno dei suoi amici di lunga data, Hugh Grosvenor, che è il padrino di Archie, si è sposato in Inghilterra. Ma Harry e Meghan non sono andati al matrimonio.

Un esperto reale ha affermato che i Sussex hanno saltato i festeggiamenti per evitare di “disturbare tutti” alla serata. Alle nozze, invece, c’era il principe William. Pare che Harry abbia sofferto un bel po’ per questa sua assenza.

L’ultimo viaggio nel Regno Unito

L’ultima volta che il duca di Sussex è stato in Inghilterra è stato a maggio, per il decimo anniversario degli Invictus Games. In quella occasione, Quinn disse al Mirror che Harry non aveva intenzione di vedere i suoi amici perché “fanno parte del vecchio mondo pre-Meghan che Harry odia rivisitare”. Inoltre, aveva affermato che gli amici del principe si sentivano “traditi” per quello che ha scritto sul suo servizio militare nel suo libro di memorie Spare.

Ora lo stesso esperto di cose reali dice che agli amici di Harry “non piace Meghan” e che la incolpano per aver trasformato il principe in quello che chiamano “Harry the Hippy”. “La verità è che lui si è reinventato in un modo che semplicemente non funziona per la sua famiglia o per gli amici del passato, quando era un personaggio molto diverso”, ha aggiunto.

Harry torna a casa, e Meghan?

All’inizio del 2024, il duca di Sussex ha rinunciato alla sua residenza britannica e ha ottenuto il passaporto degli Stati Uniti. Di recente, però, si sono diffusi rumors secondo i quali il principe starebbe cercando un nuovo posto in cui vivere nel Regno Unito.

L’ex maggiordomo di re Carlo, Grant Harrold, ha detto al Post che Harry si sarebbe informato su alcune proprietà nel suo paese d’origine. “È qualcosa che ha voluto e a cui ha pensato. Ora probabilmente ha deciso che è quello che vuole”, ha aggiunto Harrold.

Meghan, nel frattempo, si sente “rifiutata” dal Regno Unito e si concentra sul successo a Hollywood.