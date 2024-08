Taylor Swift si conferma tra gli artisti più influenti del panorama musicale mondiale, dominando le nomination agli MTV Video Music Awards 2024 con un totale di 10 candidature, la maggior parte delle quali per il video musicale in bianco e nero del singolo Fortnight cui ha collaborato Post Malone. Sarà lui un altro probabile protagonista della cerimonia di premiazione che si terrà il 10 settembre presso l’UBS Arena grazie alle 9 nomination. A seguire, con sei, Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter, poi Megan Thee Stallion e SZA con cinque a testa.

Record in vista?

Nel 2023 Taylor Swift si è portata a casa ben nove VMA, portando il totale della sua carriera a 23. Un numero impressionante che la colloca subito dietro a Beyoncé, che attualmente ne ha 28 (di cui due con le Destiny’s Child), e davanti a Madonna, con 20 premi, e Lady Gaga, con 19. Swift si è aggiudicata il premio più importante, quello di video dell’anno, in quattro occasioni, due di fila (Anti-Hero nel 2023 e All Too Well: The Short Film nel 2022). Se lo vincerà nuovamente, grazie alla candidatura Fortnight, sarà la prima artista ad esserselo aggiudicato per tre anni consecutivi e la prima in assoluto nella storia dei VMA a vincerlo cinque volte.

La cantante è anche candidata come “Artista dell’anno”, e la sua Fortnigh si aggiudica anche le nomination come “Canzone dell’anno”, “Miglior collaborazione” e una serie di categorie tecniche.

La regina dei Grammy

Nel corso dell’anno, l’acclamata icona del pop mondiale è entrata nella storia dei Grammy Award, come unica artista ad aver ottenuto per la quarta volta il riconoscimento di “Album dell’anno” con Midnights, disco di platino anche in Italia. Un traguardo che si aggiunge ai suoi precedenti successi con gli album Fearless del 2010, 1989 del 2016 e Folklore del 2021, tutti premiati con lo stesso prestigioso riconoscimento. Prima di lei, solo leggende della musica quali Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra erano riusciti a vincere il premio tre volte.

I numeri impressionanti di Taylor Swift

Taylor Swift ha venduto oltre 200 milioni di copie dei suoi album in tutto il mondo, un risultato che la colloca tra gli artisti con le maggiori vendite di tutti i tempi. Elencata più volte tra le celebrità più pagate al mondo, si stima che la pop star abbia fin qui incassato la bellezza 400 milioni di dollari, tra concerti e dischi venduti. A ciò si aggiungono 80 milioni di dollari guadagnati dalle royalties e 120 milioni dalle piattaforme streaming, oltre alle entrate derivanti da contratti pubblicitari, sponsorizzazioni e dal suo marchio di moda.