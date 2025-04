Debutta lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini in qualità di opinionisti.

The Couple, montepremi da un milione di euro

Il format, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, mette alla prova otto coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di un milione di euro.

Svelati i primi concorrenti

L’elenco completo dei partecipanti sarà svelato nel corso della prima puntata del reality game. Cinque al momento le coppie annunciate e confermate:

Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei ;

e il marito ; le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli ;

; le sorelle Irma e Lucia Testa ;

; Jasmine Carrisi e l’ex fidanzato e attuale miglior amico Pierangelo Greco ;

e l’ex fidanzato e attuale miglior amico ; Elena Barolo e Thais Souza Wiggers, ex Veline e amiche.

Altro concorrente annunciato è l’hairstylist Antonio Spinalbese il quale però non conosce ancora con chi farà coppia nel gioco.

Il regolamento di The Couple

I partecipanti affronteranno prove in diretta durante il prime time e sfide registrate in esterna durante la settimana, testando la loro capacità di collaborare e prendere decisioni efficaci. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto.

Ma, alla fine, a fare la differenza sarà un vero e proprio colpo del destino. Perché, nel corso delle settimane, al termine di ogni prova, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il milione. L’obiettivo sarà arrivare in finale con il maggior numero di chiavi, per aumentare le probabilità di avere proprio quella giusta.

Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori del reality game.

Sotto gli occhi delle telecamere

Oltre alle prove del gioco, un ulteriore elemento di difficoltà sarà la convivenza forzata con gli avversari, ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere. Nel corso delle settimane vedremo i concorrenti prepararsi alle prove, mettere in atto strategie e allenarsi per testare la propria affinità: un mix unico in cui gioco e vita quotidiana si intrecciano e in cui la tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi.

