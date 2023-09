Tiziano Ferro divorzia, l’annuncio: “Momento doloroso, non posso portare i miei figli in Italia”

I l matrimonio, la famiglia, i traguardi condivisi con amore l'uno affianco all'altro: ora per Tiziano Ferro e il marito Victor Allen pare sia arrivato il momento di dirsi addio. Lo ha annunciato il cantante, affidando ai social il suo dolore. Ora la priorità sono i due figli

Sono stati un esempio di forza, determinazione e amore. Hanno lottato in nome dei loro diritti, si sono battuti in prima persona per riconoscere un principio di uguaglianza e parità, hanno combattuto per non essere privati di un amore smisurato, adottando così due splendidi bambini. Avevano annunciato con gioia il loro matrimonio, l’adozione dei loro amici a quattro zampe e poi l’arrivo in famiglia di due bambini, Andres e Margherita. Sembrava un periodo ricco di soddisfazioni per il cantante, che dopo un tour di successo in Italia e lo stop causato da un nodulo a una corda vocale si è concentrato sulla stesura del suo primo romanzo e la realizzazione di un audiolibro. Ha condiviso nuovi progetti con i fan e a quegli stessi fan che da anni lo seguono e lo supportano ha confidato la difficoltà che sta affrontando nell’ultimo periodo. Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen e ai social affida un messaggio commovente.

Tiziano Ferro divorzia, l’annuncio

È un post inaspettato quello pubblicato in tre lingue, di prima mattina, da Tiziano Ferro. Ha colto alla sprovvista fan e colleghi, annunciando sul suo profilo Instagram la fine del matrimonio con Victor.

«Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio». Comincia così il lungo messaggio di Tiziano Ferro, che proseguendo confida la difficoltà del periodo: «È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia». Per questo motivo, «con grande tristezza», disdice «gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita». Non lo avrebbe mai voluto fare, proprio come non hai mai voluto cancellare i suoi concerti nonostante il parere dei medici. «Questa volta però è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità», ha sottolineato. Poi il ringraziamento ai fan: «Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene», Tiziano.

Dal matrimonio all’arrivo di due figli

Quindici anni di differenza, Tiziano Ferro ne ha 43 e Victor 58. Lui è di Los Angelas, ma ha deciso di sposarsi non lontano da dove è cresciuto il marito. Si sono detti sì il 13 luglio 2019, in una villa di Sabaudia. Per l’occasione, hanno organizzato una cerimonia blindata e intima, condividendo un momento speciale solo in compagnia di una quarantina di invitati. «La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore», scriveva sui social il cantante. La relazione proseguiva da tre anni e si erano già sposati a Los Angeles un anno prima, il 25 giugno 2018. «L’idea è stata di Victor, quando l’ho visto in ginocchio con l’anello sono scoppiato a piangere», aveva raccontato il cantante a Vanity Fair.

Poi la decisione di allargare la famiglia e così nel febbraio 2022 sono diventati papà. «Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra», annunciava Tiziano Ferro.