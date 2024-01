William in ospedale da Kate, le ipotesi sull’intervento

W illiam si è recato alla London Clinic per stare vicino alla moglie Kate, sottoposta a un non meglio precisato intervento all'addome: i media britannici ipotizzano un'operazione di asportazione dell'utero

Kate Middleton, ricoverata da martedì per un’intervento pianificato all’addome, ha ricevuto la visita del marito William. La principessa 42enne dovrebbe rimanere nella clinica privata londinese per 10-14 giorni prima di essere dimessa e tornare nella sua casa a Windsor.

William cancella gli impegni per stare accanto a Kate

William, 41 anni, ha cancellato i suoi impegni pubblici in quanto erede al trono per stare vicino alla moglie che dovrà affrontare una lunga convalescenza. Si prevede infatti che Kate non potrà prendere parte a impegni pubblici fino a dopo Pasqua. Il principe di Galles dovrà inoltre occuparsi dei tre figli, George (10 anni), Charlotte (8) e Louis (5), fino a quando la consorte resterà ricoverata alla London Clinic, cercando di preservare il più possibile un clima sereno e di normalità in famiglia in questo momento difficile. Anche gli eventuali tour reali che William e Kate avevano in agenda per i prossimi mesi non si svolgeranno più, inclusa l’eventuale visita in Italia a marzo.

La visita di William alla London Clinic

ll principe di Galles si è recato alla London Clinic giovedì pomeriggio: è stato visto alla guida di un’Audi e -Tron GT Carbon Vorsprung, seguito da una Land Rover Discovery.

La principessa del Galles è molto legata ai genitori Carole e Michael Middleton e ai fratelli Pippa Matthews e James Middleton. La famiglia, che vive nelle vicinanze del Berkshire, si sta preparando per aiutare Kate quando tornerà nella sua casa di Windsor.

Fari puntati dei tabloid sulla salute di Kate

L’intera stampa britannica sta seguendo con grande attenzione e preoccupazione gli sviluppi sulla salute della principessa. Al momento, tuttavia, non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Kate. La corte si è impegnata a rendere pubbliche solo notizie “significative” sugli sviluppi del suo stato di salute.

Ipotesi isterectomia per Kate

Se la corona ha subito precisato che l’operazione subita da Kate è stata eseguita “con successo”, i tabloid hanno iniziato a ipotizzare il tipo di intervento cui la principessa è stata sottoposta. Sicuramente qualcosa di importante, visti i tempi di recupero previsti. Il “Daily Mail”, in base alle indicazioni di un esperto, parla di una possibile isterectomia (l’asportazione dell’utero), che può essere fatta se non per intervenire su un tumore (escluso per lo meno dai media) per prevenire un futuro rischio oncologico.

Carlo sarà operato la settimana prossima

La prossima settimana sarà invece Carlo III, 75 anni, ad essere operato per un problema benigno alla prostata. Dopo la diffusione della notizia da parte del Palazzo Reale, Camilla ha assicurato che il marito “sta bene e non vede l’ora di tornare al lavoro”. La Regina ha cancellato il suo volo di ritorno in Inghilterra per aiutare a Carlo nella sua residenza scozzese mentre è in attesa dell’intervento chirurgico. Il re si trova infatti a Birkhall nell’Aberdeenshire, ma il palazzo non ha confermato se sarà curato a Londra oppure in Scozia.

