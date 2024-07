Era attesissima e non ha deluso le aspettative. Kate Middleton ha assistito alla finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic dal Royal Box del Campo Centrale all’All England Club, insieme alla figlia Charlotte e alla sorella Pippa. Alla sua seconda apparizione pubblica da quando le è stato diagnosticato un cancro, Kate è stata accolta da una standing ovation dal pubblico del Centre Court mentre prendeva posto nel palco reale prima dell’inizio della finale maschile.

La consegna dei trofei

La moglie del principe William non si è limitata a guardare la partita. Dopo che Alcaraz ha ottenuto una vittoria in tre set, Kate è scesa in campo per consegnare i trofei a entrambi i giocatori, parte dei suoi doveri di patrona dell’All England Club. Prima ha stretto la mano ad alcuni dei raccattapalle che hanno lavorato al torneo, poi ha scambiato parole con entrambi i giocatori e ha applaudito Alcaraz dopo avergli consegnato l’ambito trofeo per il secondo anno consecutivo.

Kate insieme a Charlotte e Pippa

Kate e sua figlia di 9 anni, la principessa Charlotte, sono arrivate nella sede del prestigioso torneo del Grande Slam su erba nel sud-ovest di Londra circa mezz’ora prima dell’inizio previsto della finale. Si sono recate sulla terrazza del club collegato allo stadio principale da un passaggio pedonale e si sono intrattenute con diverse persone, tra cui la campionessa degli US Open 2021 Emma Raducanu e altri giovani tennisti britannici. Kate indossava un vestito viola, uno dei colori ufficiali di Wimbledon. È stata raggiunta in prima fila nel palco reale da sua sorella Pippa Matthews. Due file dietro di loro c’erano gli attori Tom Cruise e Benedict Cumberbatch, mentre erano presenti anche alcuni ex campioni di Wimbledon, tra cui Rod Laver, Andre Agassi e Stefan Edberg.

Kate, patrona dell’All England Club

Dal 2016, la principessa è la patrona dell’All England Club, che ogni anno ospita Wimbledon. I suoi compiti cerimoniali includono la consegna dei trofei dei vincitori dopo la finale del singolare, anche se Kate non era presente sabato quando Barbora Krejcikova ha sconfitto l’azzurra Jasmine Paolini per il titolo femminile.

Kate senza William

Kate ha rivelato a marzo di avere un cancro e di essere sottoposta a chemioterapia. La sua unica apparizione pubblica da allora è stata la partecipazione alla parata del compleanno del re Carlo III del mese scorso. Prima di quell’evento, ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che stava “facendo buoni progressi” ma aveva ancora “giorni buoni e giorni brutti“. Il principe William ha partecipato regolarmente alle finali di Wimbledon, ma domenica non era presente perché volato in Germania per assistere alla finale del Campionato Europeo di calcio maschile tra l’Inghilterra e la Spagna allo stadio Olimpico di Berlino. Il principe William è, infatti, il presidente della Federcalcio inglese.