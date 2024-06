L a duchessa di Sussex nell'occhio del ciclone: la sua mossa pubblicitaria non è piaciuta. E adesso c'è chi la accusa di essere insensibile

Inopportuna e insensibile. Queste le accuse rivolte a Meghan Markle dalla stampa britannica nelle ultime ore. Sui social network, poi, le critiche non si contano. Che cosa è successo? Proprio nelle ore in cui Kate Middleton appariva per la prima volta in pubblico dopo le sedute di chemio per curare il tumore che l’ha colpita, la duchessa di Sussex ha annunciato su Instagram il suo ultimo progetto lavorativo: una linea di dolcetti per cani.

Un tempismo intenzionale? Il tentativo di mettere in ombra sua cognata? Di fatto, l’iniziativa non è piaciuta. In molti la accusano di essere insensibile, e nel Regno Unito c’è chi fa notare il gesto di Meghan Markle è da considerarsi ancora più inopportuno poiché arriva in un momento in cui la monarchia britannica cerca di sensibilizzare il mondo sui problemi dei malati di cancro.

Le critiche dei tabloid

“Poi non si lamenti che la gente la odia”, scrivono i tabloid britannici. “La gente voleva solo che la povera Kate, sottoposta a brutali sedute di chemioterapia, avesse il suo momento sotto i riflettori al Trooping The Colour, quando sta facendo così tanto per ispirare la nazione e coloro che sono afflitti come lei dal cancro. Era chiedere troppo?”, scrive il Sun.

Il nuovo marchio di Meghan Markle

I dolcetti per cani lanciati da Meghan Markle fanno parte dell’ultima impresa per fare soldi della duchessa di Sussex: il marchio di lifestyle American Riviera Orchard, al quale ha lavorato silenziosamente dietro le quinte nell’ultimo anno. Attualmente il brand è in fase di “lancio morbido”.

Vale a dire che il suo team pubblicitario sta inviando pacchetti regalo agli amici intimi della duchessa, specialmente a quelli con una forte presenza sui social media, per fare conoscere i suoi prodotti.

Dalle marmellate ai dolcetti per cani

Prima è arrivata la marmellata di fragole confezionata in simpatici vasetti di marca personalizzati con la scrittura in corsivo di Meghan. Cinquanta barattoli sono stati spediti ai suoi amici, che poi hanno pubblicato online le immagini. Ovviamente, le foto sono diventate virali.

Poi, sabato, mentre Kate affrontava i media di tutto il mondo per la prima volta dopo settimane, il compagno di gioco di polo di Meghan Markle, Nacho Figueras, ha pubblicato su Instagram una foto carina del suo cane accanto alle nuove prelibatezze, presumibilmente biologiche, lanciate dalla moglie del principe Harry. Più un nuovo gusto di marmellata, questa volta al lampone.

Meghan Markle, che caduta di stile!

Peccato che il tempismo di questa mossa non sia affatto piaciuto e, tra l’altro, non faccia affatto bene alla reputazione di Meghan Markle.

In un momento in cui la duchessa tenta disperatamente di liberarsi dell’etichetta di “opportunista”, questo lancio di prodotti per cani è parso a tutti come una caduta di stile.