La recente apparizione pubblica di Kate Middleton al Trooping the Colour 2024 ha acceso i riflettori non solo sul suo coraggio nel presentarsi di fronte al mondo dopo la diagnosi di cancro, ma anche sulla frattura all’interno della famiglia reale. Secondo indiscrezioni emerse su Closer, la sua presenza avrebbe infatti “profondamente turbato” il principe Harry.

Il ripensamento di Harry

Un insider vicino alla coppia Sussex ha rivelato che Harry «avrebbe voluto sostenere Kate di persona in quella che deve essere stata una giornata incredibilmente difficile per lei». Il volto sorridente e l’espressione coraggiosa della Duchessa di Cambridge non avrebbero ingannato il principe, che avrebbe percepito la tensione e lo stress causati dall’attenzione globale in un momento tanto delicato.

L’indiscrezione sulla famiglia reale

Sempre la stessa fonte ha svelato che «è stato doloroso per Harry vedere tutta la sua famiglia riunita per Trooping the Colour. Gli sarebbe piaciuto moltissimo essere lì». Da quando ha saputo della malattia della cognata, Harry sarebbe “molto preoccupato” e desideroso di un riavvicinamento con Kate. «Ha sì contatti con lei, ma non quanto desidera – ha spiegato l’insider – Vuole riaverla nella sua vita, e vuole riaverla come si deve. È ansioso di riaccendere la loro amicizia», un’amicizia che un tempo sembrava indissolubile.

Harry e Kate come fratello e sorella

Solo sette anni fa, infatti, Harry definiva Kate «la sorella maggiore che non ho mai avuto». Ma con l’addio di Harry alla famiglia reale e le successive accuse mosse da lui e Meghan Markle contro i suoi membri, incluso un acceso scambio di messaggi con Kate riguardo l’abito della Principessa Charlotte per il matrimonio dei Sussex, il rapporto si è incrinato. «Kate è indignata e ferita» dalle accuse, aveva rivelato un insider dopo l’uscita del libro di memorie di Harry Spare. Ma ora, di fronte alla malattia, il principe sembra aver avuto un ripensamento.

Harry sembra pentito

Ad aprile la biografa reale Tessa Dunlop aveva svelato a Us Weekly che Harry «è davvero pentito dei suoi attacchi a Kate; quando scopri che tua cognata ha il cancro e hai scritto cose che non possono essere ritrattate, è una situazione dolorosa in cui trovarsi». Non a caso, dopo la diagnosi di cancro, i Sussex hanno inviato un messaggio di solidarietà a Kate e, secondo alcune indiscrezioni, l’avrebbero anche contattata in privato, insieme al principe William. Ora, le nuove indiscrezioni suggeriscono che Harry non solo sia pentito, ma che desideri attivamente ricostruire il rapporto con la cognata. Resta da vedere se, dopo tanti veleni e accuse reciproche, questo desiderio possa davvero diventare realtà. Il tempo e le azioni future del principe saranno la chiave per capire se questo capitolo della saga reale avrà un lieto fine.