Tre cose da fare se la tua amica ti dà sempre forfait

È successo di nuovo: dovevate uscire con una tua amica, ma all'ultimo minuto ti ha dato forfait. Non è la prima volta che lo fa: succede quasi sempre. Come comportarsi in questi casi? Qualche consiglio per salvare l'amicizia

Un compleanno importante, un giro di shopping. Non c’è cosa più antipatica di un’amica che ti aveva assicurato la sua presenza a un appuntamento e poi dà forfait all’ultimo momento. E magari non è neanche la prima volta che lo fa: è già successo più e più volte. Così adesso non ti senti più sicura di fare progetti con lei.

Che cosa fare in questi casi? La delusione del momento ti spinge a cancellarla dalle tue amicizie, ma in fondo le vuoi bene. Quando fatti del genere accadono di tanto in tanto, non è un grosso problema: in fondo, un imprevisto può sempre succedere. Ma se diventa uno schema e ogni volta ci stai male, a lungo andare può danneggiare la vostra amicizia. Ecco alcune cose che puoi fare per evitare che ciò accada.

Affronta la questione, dille come ti senti

Prima di iniziare una conversazione con l’amica che continua a deluderti, assicurati di essere calma. Magari passa del tempo con un’altra persona, fai qualcosa di divertente, ascolta musica rilassante per mettere da parte il senso di frustrazione. Una volta che la tua testa è libera dalla rabbia o dal risentimento, chiedile quando è libera e fissa un momento per chiacchierare in un ambiente confortevole, al telefono o al vostro bar preferito. Se siete entrambe rilassate, sarete in grado di vedere meglio il punto di vista l’una dell’altra.

Quando è il momento giusto, dille qualcosa come: “Ho notato che quando facciamo progetti, tendi a cambiare idea o a mollare. Sono solo curiosa di sapere cosa sta succedendo”. Ci sono molte ragioni per cui un’amica può cancellare all’ultimo minuto: forse voleva davvero essere lì per te, ma poi quel giorno si è resa conto di non sapere a chi lasciare i figli, o come spostare un impegno che aveva dimenticato di avere, ed è sopraffatta dallo stress o dall’ansia.

Se si tratta di una grande amica, c’è sempre spazio per l’empatia. Criticarla, potrebbe metterla sulla difensiva o farla vergognare. Incoraggiala a essere onesta con te.

La tua amica ti dà sempre forfait? Ascolta le sue ragioni

Dopo avere ascoltato la sua versione, dille cosa senti, facendo attenzione a usare frasi come: “Mi sento delusa quando mi dai buca”, piuttosto che: “Chiaramente non ti interessa nulla di me”. Cerca di capire con lei come andare avanti con la vostra amicizia. Dille qualcosa del tipo: “Come possiamo fare funzionare la nostra amicizia? Perché voglio vederti e voglio sapere che posso contare su di te, ma non voglio nemmeno metterti in una posizione in cui non ti senti a tuo agio”.

Cerca di avere una comunicazione aperta

Falle sapere che capisci che ci sono giorni in cui potrebbe dover annullare un vostro impegno, magari per colpa del lavoro, e rassicurala che può essere onesta con te. Dille che può sempre dirti di no nel momento in cui le proponi qualcosa. Ma assicurati che, quando accadrà, tu le risponda: “Ok, va bene. Mi mancherai, ma capisco”, invece di: “Oh, beh, fai davvero schifo. Non riesco mai a vederti”. L’obiettivo è incoraggiare una comunicazione aperta.

La tua amica ti dà sempre forfait? Cambia prospettiva

In base alla sua reazione alla vostra conversazione, puoi decidere come gestire la relazione in futuro. Se hai un’amica che abbandona i vostri piani ogni volta e le fai sapere che impatto ha su di te questa cosa, e lei continua a farlo, devi decidere come comportarti. Le vuoi bene? Vuoi mantenere la vostra amicizia? Se la risposta è sì, non sei pronta a rompere con questa persona.

Potresti avere bisogno di pianificare le cose in modo diverso con lei. Se sai che non verrà, ma la stai invitando a eventi importanti, non stai preparando nessuna delle due al successo. Invece, può essere utile riconoscere i suoi schemi e i tipi di eventi che è più probabile che cancelli, e pianificare in base a questo.

Forse, invece di programmare qualcosa con settimane di anticipo, potrebbe essere meglio un invito dell’ultimo minuto. Oppure, se ti accorgi che molla gli ormeggi quando la inviti a occasioni sociali dove è necessario vestire ultre-bene, chiedile di vedervi solo per incontri casuali e individuali. In questo modo, puoi aumentare le possibilità di divertirvi assieme di nuovo.