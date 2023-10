T ra spazzole ad asciugatura rapida, prodotti pre-piega effetto speedy, phon ultra-veloci e tessuti super assorbenti, la parola velocità può entrare nel vocabolario del lavaggio capelli

Ammettiamolo, asciugare i capelli (lunghi) è una delle “hair seccature” che farebbe desistere dal farli crescere anche alla meno pigra delle beauty addicted. Se d’estate il problema tempo è arginabile, d’inverno i 20-30 minuti per l’asciugatura (lavaggio escluso) di una chioma lunga e folta sono da mettere in agenda. Ecco che, in caso di emergenza, può succedere di dover ricorrere, nostro malgrado, allo shampoo secco.

Ma c’è un modo per asciugare i capelli velocemente? La risposta è sì, e non dipende tanto dal metodo, quanto da tutto un complesso di astuzie che velocizzano i tempi di asciugatura. Ci riferiamo alle idee smart come i prodotti blow dry, i phon veloci, le spazzole specifiche e i comodi turbanti in microfibra.

Come asciugare i capelli velocemente

Per comprendere il concetto dell’asciugatura rapida, partiamo da una metafora: se i capelli fossero un trench si asciugherebbero in fretta. Il motivo? L’acqua scivola meglio su un tessuto liscio, come quello degli impermeabili, no? Così succede con la fibra capillare: più è levigata più riduce i tempi di asciugatura, al contrario di quando è porosa. Se ci pensi il meccanismo è simile a quello di un cappotto in lana: quando piove ci mette una vita a tornare asciutto. Uno dei segreti per asciugare velocemente i capelli, quindi, è focalizzare l’attenzione sulla fibra del capello, ovvero levigarla per consentire che l’acqua scivoli via e non si assorba. Nelle righe che scorrono, leggi i nostri consigli.

Pre-asciugatura mirata per accelerare i tempi

Disciplinare i capelli è aiuta ad asciugarli velocemente. Cosa vuol dire? Che le squame che rivestono la fibra capillare devono essere disposte in modo regolare come le tegole di un tetto. Prima del phon, applica un prodotto pre-piega senza risciacquo che rivesta i capelli di una guaina impermeabile. Ciò farà sì che non trattengano acqua e si asciughino in fretta. In commercio ci sono i protettori del calore, i primer che tolgono il crespo ma un vero aiuto arrivano dai prodotti detti blow dry studiati per ridurre i tempi di asciugatura.

Launchmetrics

Prodotti blow dry per asciugare velocemente

Si chiamano “blow dry” (o acceleratori) perché aiutano davvero ad asciugare i capelli velocemente. Sono prodotti pre-styling da vaporizzare o applicare sotto forma di mousse sui capelli tamponati. Funzionano? Sì, perché avvolgono i capelli di un film invisibile che fa sì che l’acqua scivoli via e non penetri nella fibra (è il motivo per cui i capelli poroso richiedono più tempo). I tempi di solito sono ridotti al 30%, provare per credere. Naturalmente sono consigliati ai capelli lunghi e abbastanza folti.



1 di 3

– Blow dry primer di Milk Shake

2 di 3

– Speed Light di Aveda

3 di 3

– Quick Blowout di Redken

La microfibra, un trucco per asciugare i capelli in breve tempo

Per accorciare i tempi con il phon, usa un asciugamano o un turbante in microfibra. A differenza del cotone, non solleva le cuticole del capello, ma le lascia intatte al loro posto. Così la trama capillare è levigata in partenza, e fa disperdere l’acqua, “respingendola” verso un tessuto molto assorbente per natura com’è appunto la microfibra. Oggi esistono tessuti naturali, come il bambù, altrettanto assorbenti. Inoltre, aiutano a combattere l’effetto crespo.

Tessuti che assorbono più acqua dimezzando i tempi



1 di 3

– Turbante in bambù di Martini SPA

2 di 3

– Specifico per ricci, di Divina

3 di 3

– Turbante in microfibra, edizione limitata Barbie, di Glov.

Phon ultra-veloce che asciuga in fretta

Per asciugare i capelli a tempi record, il phon deve essere almeno di 2200 Watt, cioè la potenza usata nei saloni. I modelli più nuovi includono un’alta velocità di emissione del flusso d’aria, che viaggia come un’auto! Persino il beccuccio ha il suo ruolo: con fessura lunga e stretta accorcia i tempi, soprattutto se si ha tanta massa.



1 di 3

– Spazzola rotante ad aria Style Pro 1000 (AS695E) di BaByliss, permette di asciugare e modellare i capelli contemporaneamente.

2 di 3

– Ghd helios è un asciugacapelli professionale leggero con tecnologia Aeroprecis che riduce drasticamente il tempo di asciugatura. Nella foto, l’edizione limitata PINK per il mese della prevenzione: per ogni acquisto, 10 euro saranno devoluti alla ricerca scientifica a sostegno della Fondazione Veronesi.

3 di 3

– Rose Shimmer D5305 di Remington: dotato di un potente motore da 2200 Watt e un flusso d’aria di 110km/h per un’asciugatura rapida

Spazzole “velocizzante” che dimezzano i tempi

Incredibile, ma vero, alcune spazzole sono studiate per asciugare i capelli in modo più veloce. Sono quelle realizzate con i dentini di nylon flessibile, un materiale specifico per eliminare ’eccesso di acqua, facendola letteralmente scorrere via. Durante il brushing, invece, le spazzole in ceramica distribuiscono meglio il calore che fuoriesce dal phon. Se poi sono rotonde e con la parte centrale forata, diventano un tutt’uno con il flusso d’aria.



1 di 3

– Spazzola asciugatura rapida di Tangle Teezer

2 di 3

– Spazzola Wet brush

3 di 3

– Spazzola in ceramica di Olivia Garden.

Infine, asciuga i capelli nell’ambiente giusto

Prima di accendere il phon, meglio spostarsi in un’altra stanza. Lontano da doccia e vasca da bagno, i capelli si asciugheranno più velocemente, perché circolerà meno umidità. A tutto vantaggio dei tempi stretti!