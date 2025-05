A chi non è capitato di svegliarsi con dei capelli da incubo? Sì, un bad hair day, il giorno in cui i capelli proprio non vogliono saperne di stare in piega, lo (ri)conosciamo tutte. Ciocche crespe, ricci arruffati, baby hair che spuntano ovunque…che fastidio! Per questo qui ti diamo 8 soluzioni express – e i prodotti migliori – per rimettere ordine in testa.

Corti in disordine

Se hai i capelli corti e hai dormito male, al mattino potresti svegliarti con delle ciocche all’insù, con ciuffi scomposti e sparati in tutte le direzioni. In questo caso basta bagnare solo le ciocche spettinate e, con una spazzola tonda di diametro piccolo, ridare la forma. Se hai tempo usa anche il phon, ma è una soluzione express e puoi anche ottenere una piega senza calore.

Ideale per capelli fini, da corti a media lunghezza e per le frange: La Brosse à Brushing N°1 di Hair Rituale by Sisley (€ 82).

Ricci arruffati

Se i tuoi ricci sono poco definiti, per non dire arruffati, niente paura. Concentrati sulla parte superiore della testa, dove c’è la riga, e dividi i capelli in ciocche. Inumidiscile a una a una con le mani, applica un tocco di spuma, muosse o crema specifica per i ricci e poi rimodella il riccio aiutandoti solo con le mani. Avvolgi ogni ciocca col dito per dare definizione e eliminare il crespo, poi lascia asciugare all’aria.

Un’iniezione di idratazione per ravvivare l’elasticità dei ricci. Può essere utilizzato alla fine della routine e tra un lavaggio e l’altro: Metodo Ricci Spray Ravvivante & Elasticizzante di Garnier (€ 6,99).

Baby Hair

I baby hair – cioè quei capelli e peletti finissimi che crescono intorno alla fronte – sono un problema diffusissimo. Tanto che oggi sono molto di moda le apposite lamette per eliminarli… una soluzione che ti sconsigliamo vivamente. I baby hair, infatti, fanno parte del volto ed eliminarli del tutto potrebbe creare l’effetto di una fronte troppo ampia, quasi innaturale. In più, la ricrescita potrebbe creare davvero un brutto effetto. Piuttosto, affidati a lacca e spazzola: la lacca è la soluzione migliore perché texturizza (cioè dà spessore ai capelli) e li tiene bene in piega. Un volta vaporizzata basta dirigere i baby hair verso il basso o indietro, resteranno sotto controllo per un bel po’.

Cristalli Hairspray di Alfaparf Milano (€ 22,50) è una lacca spray extra illuminante con tenuta leggera.

Capelli crespi

Non si contano le soluzioni per azzerare l’effetto frizz, ma se hai poco tempo a disposizione e non vuoi tirare fuori piastra o phon, gioca d’astuzia. La soluzione migliore? Il raccolto, of course. Ad esempio con una ponytail alta – la coda di cavallo – tirata bene e un velo di siero lucidante sulle lunghezze. Elegante, sempre.

La texture setosa e leggera dell’Olio di Argan Rougj (€ 12,90) si assorbe rapidamente senza lasciare residui oleosi.

Troppo volume

Se hai una capigliatura mossa e voluminosa, soprattutto in estate, puoi far asciugare i capelli tenendo un cappello in testa. Se non hai tempo di lavarli, usa un foulard a mo’ di bandana, oltretutto è molto modaiolo. Il risultato saranno capelli lisci e con volume controllato.

Frangia fuori controllo

Se la frangia si è appiattita o, peggio, ha preso una piega strana durante la notte, non rifare tutta la piega. Bagnala leggermente solo alla base, poi asciugala con il phon direzionando l’aria dall’alto verso il basso e da sinistra a destra. Una spazzolina tonda o perfino le dita possono aiutarti a modellarla. Alla fine, fissa con un colpo d’aria fredda o una passata di spazzola. Et voilà: frangia in ordine in due minuti.

L’asciugacapelli GHD Helios in edizione limitata in verde mistico, parte della FUTURESCAPE COLLECTION. (€ 229).

Capelli piatti

La mattina, lo specchio ti restituisce l’immagine di una chioma piatta e senza spessore? La soluzione è tutta nella direzione del phon: inumidisci solo le radici con uno spray leggero (anche solo acqua va bene), poi asciuga i capelli a testa in giù oppure solleva le ciocche con le dita. Un tocco di shampoo secco o polvere volumizzante alle radici farà il resto. Altro prodotto di nuova generazione da tenere in considerazione: lo spray texturizzante. Usane uno – texturizzante o volumizzante – per ridare corpo ai capelli e nascondere eventuali disastri.

FOR-ME 230 -Text Me Now Spray di Framesi (€ 33) rinfresca e definisce lo styling con una formula anti inquinamento e finitura gloss.

“THE REFRESHER” è lo shampoo Secco di Mulac (€ 15,90 dal 27 maggio 2025) che rinfresca, volumizza e libera i capelli dagli odori grazie all’attivo esclusivo Smell-no-more.

Capelli sporchi

Ti svegli coi capelli sporchi e non hai tempo di lavarli? Considera che lo shampoo secco è l’alternativa migliore per questo bad hair day: si sollevano le ciocche, si spruzza sulle radici e dopo un colpo di spazzola e phon la chioma è perfetta (tempo previsto: 5 minuti).

